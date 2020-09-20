Впервые в России: на разрезе «Березовский» проводят испытания уникальной технологии пылеподавления

На разрезе «Березовский» проводят испытания уникальной технологии пылеподавления. Фото: АО "Стройсервис"

На разрезе «Березовский» компании АО «Стройсервис» - первой площадке в России – проводятся испытания уникальной технологии долговременного пылеподавления. В них принимают участие ведущие научно-практические компании с большим опытом в данной области.

Новая технология позволит уйти от привычной схемы поливки дорог обычной водой. Фото: АО "Стройсервис"

В сухую и жаркую погоду обычной практикой является поливка технологических дорог на угольных предприятиях водой. Эффект есть, но сохраняется он недолго, поэтому увлажнять дороги приходится часто и обильно. Отойти от традиционной схемы предложили российские ученые, разработавшие специальные реагент для усиления пылеподавления.

Полимеры в составе жидкого реагента позволяет связывать и утяжелять частицы пыли, не давать им подниматься от ветра и техники. Фото: АО "Стройсервис"

Основным компонентом жидкого реагента являются полимеры, что позволяет ему связывать и утяжелять частицы пыли, не давать им подниматься от ветра и движения тяжелой техники. Испытания проводятся в три этапа, чтобы оценить эффект и определить оптимальную концентрацию. Сначала - сухое тестирование, потом распыление водой и после - спецраствором. Разницу уровня пыли фиксируют с помощью анализатора.

-При двухкратной обработке дорог этим материалом мы должны зафиксировать результаты, которые в 10 раз эффективнее связывают опасные частицы пыли по сравнению с водой, - поясняет менеджер по развитию компании-разработчика Иван Осадчий. - Это снижает частоту проходов поливальной техники, расход воды и, самое главное, повышает качество пылеподавления и комфорт окружающей среды.

Специалисты уверяют: инновационная разработка не причинит ущерба окружающей среде. Фото: АО "Стройсервис"

Особо стоит отметить, что реагент хоть и обладает высокой эффективность, но безопасен для окружающей среды за счет биоразлагаемости компонентов. А содержание в нем полимеров не превышает 1-2 процентов в спецсоставе.

После завершения испытаний на разрезе "Березовском" технологию внедрят и на других угледобывающий предприятиях "Стройсервиса". Фото: АО "Стройсервис"

Сейчас испытания систем пылеподавления на разрезе «Березовский» продолжаются. По завершению специалисты выберут самую эффективную технологию использования, которую внедряя и на других угледобывающих предприятиях «Стройсервиса».