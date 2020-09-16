Жителей Кузбасса обеспечат чистой водой

Строительство и реконструкция водоводов, водозаборов и насосно-фильтровальных станций ведется в различных населенных пунктах области. Фото: пресс-служба АПК

В Кузбассе продолжается большая работа по обеспечению жителей качественной питьевой водой. Для этого в регионе строятся и реконструируются водоводы, водозаборы и насосно-фильтровальные станции.

В Крапивинском районе в рамках запланированной работы чистую воду получат семь тысяч жителей. В поселке Крапивинском уже проложены новые водопроводные трубы, началась реконструкция насосно-фильтровальной станции, где вода не только проходит несколько этапов фильтрации, но и запасается в резервуары. На эти цели выделено более 63 миллионов рублей из областного бюджета с учетом местного софинансирования.

А в селе Старопестерево Беловского района реконструируют магистральный водопровод, который был построен еще в середине прошлого столетия и уже износился на 80 процентов. В этом году Беловский район получил 25 миллионов рублей на проведение первого этапа ремонта магистрального водопровода протяженностью 6,3 километра. Подрядчик переложит более 2,5 километра труб, старые будут заменены на толстостенные полиэтиленовые. Завершить первый этап реконструкции водопровода планируется 15 сентября. Полностью магистральный водопровод будет реконструирован в 2021 году, когда Кузбасс будет отмечать свое 300-летие. Для жителей района это станет достойным подарком.

В целом же общая стоимость проекта составляет 64 миллиона, которые поступят из федерального, областного и местного бюджетов.

На государственной экспертизе находится проект капремонта в Салаире. Его реализация позволит оптимизировать систему водоснабжения города и близлежащих сельских поселений, снизить затраты на электроэнергию и увеличить количество потребителей воды. Общая сметная стоимость реконструкции водозабора составляет 176 миллионов рублей, сейчас для проекта ищут инвесторов. Также в этом году силами областного аварийно-восстановительного отряда от Салаирского поселения проложен водовод протяженностью два километра до поселка Салаирский Дом Отдыха.

Закончены работы в Мариинске - в одном из активно застраиваемых районов введен в эксплуатацию водовод протяженностью 6,5 километра. Это позволит подключить более 350 абонентов и обеспечить водой пять улиц - Кузнецова, Шаманаева, Уютную, 70 лет Победы, Энергетиков. Стоимость объекта - 14 миллионов рублей. Работы удалось провести благодаря субсидии из областного бюджета.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Только в текущем году в регионе будет построено и реконструировано более 100 километров водоводов, к настоящему времени готово уже 90 процентов объектов. Уже построили водоводы в Тайге, Гурьевском округе, отремонтировали в Белове и селе Вишневка Беловского района, заменили в Крапивинском округе и Мариинском районе. Все работы завершим в установленные сроки».

Сергей ЦИВИЛЕВ, губернатор Кузбасса.

БОЛЬШАЯ СТРОЙКА

28 детских садов построят до конца года

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Демография».

В Кузбассе до 2021 года введут 28 детских садов по нацпроекту «Демография». Работы ведутся с 2019 года.

С прошлого года в рамках нацпроекта в регионе ввели в эксплуатацию девять детских садов. В настоящее время в стадии разработки находятся проекты шести учреждений.

Как отметил губернатор Сергей Цивилев, новые детские сады должны быть максимально комфортными и интересными для детей, чтобы таланты и способности подрастающего поколения развивались с раннего возраста.

Строительство детских садов ведется по нацпроекту «Демография». Фото: пресс-служба АПК

- Поэтому перед проектировщиками ставим задачу учитывать развивающий характер в архитектуре и дизайне помещений каждого дошкольного учреждения. По такому принципу в Кузбассе возводятся 13 новых детских садов по нацпроекту «Демография», еще один - по федеральной адресной инвестиционной программе. Это будут современные комфортные дошкольные учреждения с тематическими игровыми зонами для профориентационного воспитания, бассейнами и соляными комнатами, - подчеркнул глава региона.

Сейчас разрабатываются проекты детских садов на 140 мест в микрорайоне № 55 и на 74 места по улице Суворова в Кемерове, детского сада на 200 мест в Прокопьевске, на 220 мест в Юрге и на 140 мест в поселке Яшкино. В завершающей стадии разработка проекта детского сада на 190 мест в Новоильинском районе Новокузнецка.

СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ

Анжеро-Судженск готовится отметить юбилей

В городе ведутся масштабные работы по благоустройству.

Анжеро-Судженск готовится к празднованию даже не одного, а двух юбилеев в 2021 году - 300-летия Кузбасса и 90-летия города.

В этом строительном сезоне выполнена значительная часть работ по благоустройству. В городе завершился ремонт площади Сергея Лазо, стелы по улице Гагарина, возведенной на месте закладки Анжерских каменноугольных копей, а также восьми дворов. Еще две дворовые территории будут готовы через несколько недель.

Больше всего преобразилась площадь Сергея Лазо в Южном районе, которую выбрали для благоустройства после интернет-опроса жителей. Здесь были отремонтированы линии уличного освещения, уложен свежий асфальт, установлены новые скамейки и урны, оборудована парковка, по всему периметру выполнено металлическое ограждение. Для детворы поставили игровой комплекс «Сказочный замок» и оборудовали первую в городе скейт-площадку с велосипедной дорожкой.

В строительном сезоне этого года проведена большая работа по благоустройству города. Фото: пресс-служба АПК

А около стелы на улице Гагарина уложили двуцветную тротуарную плитку, оборудовали пандус, уложили бордюрный камень и тротуар у остановки, отремонтировали лестницу, поставили подвесную клумбу, новые скамейки и урны. Одновременно с этим был выполнен косметический ремонт самой стелы.

По графику идет и преображение десяти дворовых территорий. Дворы выбраны на конкурсной основе из более чем 40 претендентов. Во всех дворах будут заасфальтированы проезды, уложен бордюрный камень, отремонтировано уличное освещение, установлены новые скамьи и урны.

Как отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, проведенные в этом году работы - не последние из запланированных. В 2020 году Анжеро-Судженск был удостоен почетного звания «Город трудовой доблести и воинской славы» и благодаря этому получит от правительства Кузбасса грант в размере 25 миллионов рублей, полагающийся к званию.

- В 2021 году на эти средства будет отремонтировано около 10 мемориалов, благоустроены парк Победы и площадь Революции. Объединив наши региональные программы и нацпроекты, мы достойно подготовим город к предстоящему в июле 2021 года 90-летнему юбилею, - подчеркнул глава региона.