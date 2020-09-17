Россельхозбанк поддержал съезд лидеров «Опоры России»

При поддержке Россельхозбанка 16-18 сентября в Ульяновске состоится съезд лидеров общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Мероприятие пройдет под девизом «Инвестируй в бизнес с «Опорой России» и будет посвящено обсуждению плана действий по восстановлению экономики после пандемии.

Съезд соберет на своей площадке представителей федеральных и региональных министерств, ведомств и администраций, ведущих экспертов, а также предпринимателей из различных субъектов России.

В первый день съезда лидеров состоится пленарное заседание «Общенациональный план действий по восстановлению экономики и запуск инвестиционного цикла – чем и как стимулировать инвестиции от малого бизнеса», а также пройдут тематические сессии по развитию экспортного потенциала, туристической отрасли, инвестиционного климата, спортиндустрии и молодежного предпринимательства. Второй день мероприятия будет посвящен вопросам взаимодействия предпринимателей с органами государственной власти и развитию платформы «Опоры России».

Мероприятие регулярно становится удобной и эффективной площадкой для диалога, обеспечивает проведение открытой дискуссии между предпринимателями и представителями федерального и регионального правительств, ведущих министерств, организаций финансового сектора и институтов развития.

«Россельхозбанк занимает лидирующие позиции по кредитованию малого и среднего бизнеса всех отраслей экономики и продолжает наращивать объемы финансирования этого сегмента. Уже не первый год мы являемся ключевыми партнерами «Опоры России» и традиционно поддерживаем их проекты и начинания, чтобы объединенными усилиями формировать благоприятный бизнес-климат в регионах страны. В этом году предприниматели столкнулись с новыми вызовами из-за пандемии, и Россельхозбанк одним из первых начал реализовывать меры поддержки бизнеса», — отметила заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Екатерина Орлова.

Напомним, Россельхозбанк и «Опора России» совместно работают над реализацией финансовых программ для малых и средних сельхозпредприятий, на системном уровне развивают меры поддержки агробизнеса и совершенствуют нормативную правовую базу в этой сфере. Среди основных направлений сотрудничества – внедрение эффективных финансовых инструментов для сельхозтоваропроизводителей, создание консультационных площадок с участием предпринимателей, проведение профильных мероприятий в области поддержки и развития сельскохозяйственных проектов.

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