АО «Россельхозбанк» выставит на торги непрофильные активы на сумму более 1,7 миллиарда рублей

АО «Россельхозбанк» выставляет на торги более 40 комплексов активов, принятых на баланс Банка в рамках урегулирования проблемной задолженности и очищенных от притязаний третьих лиц. Приобретение данных активов позволит потенциальным инвесторам в максимально короткие сроки организовать успешные бизнесы в аграрном секторе. Имущество, планируемое к реализации, расположено в 18 российских регионах. Торги состоятся 16.10.2020 на электронной торговой площадке ООО «ЭТП», сбор заявок - с 17.09.2020 по 14.10.2020.

В числе активов, которые Банк планирует реализовать – объекты нежилой недвижимости, торговые, производственные и административные комплексы, в том числе в сельскохозяйственном секторе, а также 23 земельных участка площадью от 4,0 до 168 гектаров в Московской, Ростовской, Новгородской, Тульской областях и Республике Дагестан.

«Основная задача АО «Россельхозбанк» – сохранить существующие бизнесы и привлечь в них профильных инвесторов, которые способны их развивать. Реализуя активы, мы готовы содействовать их дальнейшему развитию, помогать повышать их успешность и конкурентоспособность. Такой путь позволяет достигать наилучшего экономического эффекта для отрасли в целом», – отметила Первый заместитель директора департамента по работе с проблемными активами АО «Россельхозбанк» Анжелика Табушева.

Активы, предполагаемые к реализации, расположены в 18 регионах России. В их числе – Москва и Московская область, Башкортостан, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Марий Эл, Республика Дагестан, Чеченская Республика, Краснодарский край, Адыгея, Чувашия, а также Тульская, Тверская, Владимирская, Костромская, Новгородская, Ростовская, Смоленская и Воронежская области.

Подробная информация о реализуемом Банком имуществе размещена на электронной площадке «Все залоги» ОАО «Российский аукционный дом».

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