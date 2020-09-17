Первый цифровой колледж открылся в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Торжественное открытие первой очереди Кузбасского колледжа архитектуры, строительства и цифровых технологий состоялось в Новокузнецке. После капитального ремонта он стал первым цифровым колледжем в Кузбассе.

17 сентября состоялось открытие первой очереди Кузбасского колледжа архитектуры, строительства и цифровых технологий. Масштабную реконструкцию здесь проводили специально к национальному чемпионату WorldSkills Russia. Работы начались еще весной 2020 года, и за это время в здании колледжа полностью заменили системы водоснабжения и водоотведения, отопления и электроснабжения, отреставрировали фасад здания и помещений на общей площади более 4 тысяч квадратных метров. И, самое главное, в колледже создали современную цифровую инфраструктуру. Аудитории оборудовали интерактивными досками, установили современные компьютеры, а мощный сервер и локальная вычислительная сеть с высокоскоростным выходом в интернет обеспечивает беспроводной стабильный доступ в Сеть в любой точке здания.

- Открытие первого в Кузбассе цифрового колледжа, который стал одной из площадок проведения национального чемпионата - это важный шаг подготовки специалистов, за которыми будущее страны. Для того чтобы организовать соревнования на достойном уровне в новом гибридном формате, мы отремонтировали техникум, оснастили его цифровым оборудованием, которое позволяет в дистанционном режиме оценивать участников. В этом году их рекордное количество - 2800 человек, почти в два раза больше, чем обычно собирает чемпионат WorldSkills. Мы уже увидели много достойных результатов, надеюсь, это не предел, желаю всем участникам успеха и применить навыки, полученные здесь, в дальнейшей практике, - подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на торжественном открытии колледжа.

На втором этапе реконструкции колледжа отреставрируют помещения на третьем и четвертом этаже, отремонтируют большой актовый и спортивный залы.

Благодаря реконструкции и обновлению, в которые было вложено более 330 миллионов рублей из областного бюджета, в колледже расширится количество специальностей, будут открыты новые направления подготовки, связанные с IT-технологиями, BIM-проектированием в строительстве и моделировании. Среди новых специальностей появятся архитектор энергоэффективных домов, инженер 3D-печати в строительстве, проектировщик инфраструктуры умного дома, специалист по модернизации строительных технологий, организатор интернет-сообществ, разработчик моделей Big Data, архитектор информационных систем, разработчик систем энергопотребления, специалист по управлению энергетическими сетями на протяжении всего цикла жизни. А это значит, что накануне 300-летия Кузбасса у выпускников региона появится шанс получить хорошее образование и востребованную профессию.