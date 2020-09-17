Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 18 сентября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ежедневно меняется ситуация с коронавирусом в Кузбассе. Мы следим за ней и рассказываем о самом важном и актуальном.

По данным оперативного межведомственного штаба, на утро 18 сентября коронавирусной инфекцией заразились еще 128 человек. Общее число заболевших с начала пандемии в регионе достигло 8188 человек.

Одновременно с ростом числа заболевших выросло и число выздоровевших. Еще у 80 пациентов тесты на COVID-19 показали отрицательные результаты. Всего с середины весны вылечились 6025 человек - их тесты показали отрицательные результаты, а это значит, что они не представляют опасности для окружающих.

К сожалению, до 80 человек выросло число умерших. О последних двух случаях летального исхода болезни сообщает оперативный штаб.

Таким образом, на данный момент в инфекционных больницах Кузбасса находятся 2083 больных коронавирусом. Еще 1960 человек пребывают в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции.

Статистика по данным Яндекса. Фото: Статистика

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