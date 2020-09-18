Как весело и ярко провести выходные в Новокузнецке

Специалисты музея рассказывают о том, как появились их экспонаты, в чем их уникальность и какое влияние на жизнь горожан они оказали. Фото: Екатерина РОМАНОВА

Что общего у джигитов и новокузнечан

Рассматриваем предметы из коллекции краеведческого музея.

В коллекции Новокузнецкого краеведческого музея имеется немало занятных вещиц. У каждой - своя уникальная история. И день за днем специалисты музея рассказывают о том, как появились их экспонаты, в чем их уникальность и какое влияние на жизнь горожан они оказали.

Один из таких предметов - статуэтка «Джигитовка лезгин». В Новокузнецком краеведческом музее находится копия с авторской работы Евгения Лансере. Статуэтка изображает двух мужчин в кавказской традиционной народной одежде. Они скачут на лошадях с ружьями в руках. Джигиты уходят от погони - об этом говорят и буквально летящие над землей лошади, и позы всадников. Один из них приподнялся в стременах с саблей в руке, другой обернулся назад и отстреливается.

Где изготовили эту статуэтку? Из какого материала ее отлили? Обо всем этом расскажут специалисты Новокузнецкого краеведческого музея.

Посетить выставку виртуально можно здесь >>

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Сотрудники музея-заповедника расскажут о специальной кинолаборатории «Школфильм». Фото: Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Чему учат в школе?

Смотрим фильм о фильмах.

Нынешнюю молодежь ничем не удивить. Даже самые маленькие дети, едва научившись нажимать кнопки на телефонах, становятся видеоблогерами. Несут ли их опусы какую-то культурную или образовательную ценность, судить не беремся. Лучше сделаем небольшой экскурс в прошлое, когда киносъемки велись не для развлечения, а для того, чтобы сделать людей умнее, культурнее и интереснее.

Художественное кино оставим пока в стороне, а обратимся к фильмам, которые смотрели на уроках в школах. Существовала даже специальная кинолаборатория «Школфильм», которая выпускала те самые образовательные фильмы. Старшее поколение, наверняка, помнит кинопроекторы, темные шторы на окнах и небольшие фильмы, которые включали на разных уроках. О том, кто их снимал и как назывались эти самые фильмы, сколько лент выпустила лаборатория и в какие годы работала - обо всем этом расскажут сотрудники музея-заповедника «Кузнецкая крепость».

Отправляемся в музей-заповедник - сюда >>

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На протяжении вот уже нескольких десятков лет приключения Винни Пуха вдохновляют кинематографистов и режиссеров театра на создание новых постановок. Фото: Новокузнецкий драматический театр

Винни и его друзья

Возвращаемся в волшебный мир детства вместе с забавным медвежонком.

С этим медвежонком, пожалуй, знаком каждый ребенок. Он забавно пыхтит, дружит с маленьким беззащитным, но при этом очень мудрым поросенком, умным зайцем и депрессивным осликом. А звать его Винни Пух. А еще у Винни есть лучший друг - Кристофер Робин.

На протяжении вот уже нескольких десятков лет приключения этого забавного медвежонка вдохновляют кинематографистов и режиссеров театра на создание новых постановок. И каждый раз на сцене или на экране Винни Пух предстает в новом образе, раскрывая новые грани характера. Есть свой Винни и у Новокузнецкого драматического театра. Он живет в волшебном лесу, ходит в гости к своим друзьям и постоянно попадает в забавные истории. То пытается добраться до улья диких пчел, а потом возмущается, что те делают неправильный мед. То застревает в дверях домика своего друга Кролика… А еще - лепит снеговика вместе со своими друзьями, ищет подарок для Иа на его день рождения, играет с Кристофером Робином и просто наслаждается жизнью. А уж это неисправимый оптимист Винни Пух умеет делать лучше всего!

Сейчас, пока сцена театра закрыта из-за ситуации с коронавирусом, спектакль можно посмотреть в режиме онлайн. И это - поверьте - ничуть не уменьшит удовольствия от созерцания сказочного мира и тех, кто его населяет!

Посмотреть спектакль онлайн можно здесь >>

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Глина - прекрасный материал, который принимает любую форму и дает возможность художнику воплотить в жизнь смелые замыслы. Фото: Наталья ПАНЬШИНА

Волшебная глина

Вдохновляемся прекрасными работами Анны Волошиной.

Если взять кусочек глины и согреть ее теплом своих рук, а потом размять и придать форму, получится нечто прекрасное. Это могут быть как декоративные предметы, так и кирпичи, из которых строили дома. Вообще, глина - прекрасный материал, который принимает любую форму и дает возможность художнику воплотить в жизнь смелые замыслы. Именно об этом и пойдет речь на выставке, которая открылась в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость».

Здесь представлены предметы из фондов музея и авторские работы Анны Волошиной. Часть экспозиции, в которой вы можете увидеть образцы глиняной посуды кузнечан XVIII - XIX веков, перекликается с современной частью, основой которой стали творения из глины Анны Волошиной, талантливого мастера из Новокузнецка. Каждая ее работа наполнена теплом рук мастерицы, в каждой чувствуется трепетное отношение к традициям, но при этом каждая современна и актуальна.

К слову, работы Анны Волошиной можно увидеть не только в музее, но и в частных коллекциях. Ведь ничто так не подчеркивает индивидуальность интерьера, как работы талантливых мастеров.

Выставка будет работать до 25 октября, а для любителей памятных селфи в пространстве экспозиции организована Фотозона с крестьянским застольем.

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1, т.: (384-3) 36-00-92

Время работы: понедельник - пятница, с 9.30 до 17.30, суббота, воскресенье - с 10.00 до 17.00

Цена комплексного билета на посещение экспозиции музея: от 100 до 250 рублей

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Очень личное

Любуемся мистическими мотивами и сюжетами.

Ее картины заставляют замедлить шаг и остановиться. Рассмотреть каждую деталь. Заглянуть в свою душу. Увидеть что-то, что спрятано глубоко-глубоко. То самое личное, что никому не показывают. В каждой картине Татьяны Никулиной - иллюзия рельефности и внутреннего света, приглашение к медитации и самопознанию, попытка раскрыть тайны - и скрыть самое личное.

На каждой из 24 работ Татьяны Никулиной - живописных полотен и графических произведений - открывается особенный мир. Здесь герои портретов сотканы из чувств и эмоций, пейзажи дышат осенней сыростью и весенней сладостью, а глаза бродячих животных глядят прямо в душу, словно пытаются разглядеть Человека. И каждый герой картины - даже если это всего лишь кошка или собака - со своим характером, взаимоотношениями и непростой судьбой.

Фактура в произведениях художника приобретает художественную самоценность, ее декоративность и выразительность создают иллюзию рельефности и внутреннего света. Перед нами размышление-ощущение, своеобразная медитация. Сосредоточьтесь на своих ощущениях. Чувствуете?..

Новокузнецкий художественный музей

ул. Кирова, 62, т.: (384-3) 77-84-45

Среда, пятница, суббота, воскресенье - с 10.00 до 18.00

Четверг - с 12.00 до 20.00. Понедельник, вторник - выходной

Цена билетов: от 100 до 500 рублей