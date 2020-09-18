Кузбассовцев научат делать деньги

Региональный медиахолдинг «Кузбасс» совместно с Центром «Мой бизнес. Кузбасс» представляет новое реалити-шоу «Делай деньги». ФОТО: Елена Лашманкина

Региональный медиахолдинг «Кузбасс» совместно с Центром «Мой бизнес. Кузбасс» представляет новое реалити-шоу, не имеющее аналогов в Кемеровской области, «Делай деньги».

Цель проекта «Делай деньги» - содействие развитию и пропаганде малого и среднего бизнеса и популяризация национального проекта «Предпринимательство». А также знакомство с деятельностью Центра, видами помощи и содействия, оказываемые им начинающим и действующим предпринимателям.

Главный приз телепроекта – финансовая поддержка и пакет услуг от Центра «Мой бизнес. Кузбасс». В ходе реалити-шоу будет проводиться голосование среди зрителей, победитель которого получит приз от партнеров проекта.

В кастинге могут принять участие как начинающие предприниматели, которые только хотят открыть свое первое дело, так и действующие, желающие расширить существующий бизнес.

Есть идея бизнеса?

Хочешь расширить свое дело?

Тебе от 16 до 90 лет?

Приходи на кастинг и получи шанс!

Прием заявок осуществляется до 27 сентября 2020 года включительно на сайте телеканала «Кузбасс 1» .

Кастинг состоится 28 сентября.

Съемки серий реалити-шоу «Делай деньги» будут проходить с 28 сентября по 30 ноября этого года в Кемерово.