Искали трещину, нашли свалку: специалисты обследовали местность у поселка Матюшино. ФОТО: Антон Петров

Трещина в земле вызвала немало беспокойств у жителей Новокузнецкого района. В причинах появления деформации разбирались специалисты. Заодно они обнаружили еще кое-что.

В начале сентября жители поселка Матюшино обнаружили трещину в земле. Она вызвала немало беспокойств у местных жителей. И, чтобы разобраться, отчего земля деформирована, староста поселка обратился к специалистам. Он попросил, чтобы те обследовали почву на участке.

Представители власти и специалисты разреза «Березовский», который ведет горные работы в Новокузнецком районе, выехали на место. Они обследовали почву на участке и выяснили, что техногенных причин появления продавливания почвы нет. Дополнительно, чтобы убедиться в безопасности, специалисты взрыхлили грунт. Таким образом они проверили его плотность и убедились, что никаких деформация – кроме растрескивания – нет.

Трещина больше расползаться не будет. ФОТО: Антон Петров

Выясняя причины появления трещины, специалисты пришли к выводу, что виной могло стать движение легковых автомобилей: рядом проходит проселочная дорога, по которой с началом осени стал чаще ездить автотранспорт.

Одновременно с этим специалисты сделали и неприятное открытие: рядом с дорогой находится несанкционированная свалка бытового мусора. Как именно она здесь появилась, неизвестно. Однако сейчас делается все, чтобы уничтожить ее. на первом этапе свалку огородили земляным валом. А во время ближайшего субботника весь мусор вывезут на полигон.

"Основатель" свалки пока неизвестен. ФОТО: Антон Петров

Техническая служба разреза еще раз обследовала место, где находилась трещина. Никаких новых растрескиваний или изменений нет, борта карьера устойчивы, никаких деформаций нет.