Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 21 сентября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мы продолжаем рассказывать, как складывается ситуация с коронавирусом в Кузбассе. Итак, что важного и актуального произошло на утро 21 сентября.

По сообщению оперативного межведомственного штаба области, за сутки в Кузбассе вновь выросло число заболевших коронавирусом – инфекция диагностирована еще у 130 человек. Всего же с начала пандемии опасное заболевание выявленоу 8580 человек.

Хорошая новость - еще 51 кузбассовец, у которого ранее диагностировали коронавирус, выздоровел и выписан из больниц. В общей сложности число тех, кто поборол коронавирус, достигло 6304 человека.

К сожалению, это очередные сутки, которые не обошлись без смертельных исходов. На утро 21 сентября стало известно о смерти еще двух человек, у которых ранее диагностировали коронавирус. Таким образом, число случаев летального исхода выросло до 87.

-В настоящее время 2189 человек проходят курс лечения в инфекционных стационарах. Еще 2561 человек находятся на 14-дневной изоляции в медицинских стационарах, в обсерваторах или дома, - сообщает оперативный штаб.

Статистика по данным Яндекса. Фото: Яндекс

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