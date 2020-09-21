Новый цифровой сервис в экосистеме Россельхозбанка повысит безопасность фермерских продуктов

Россельхозбанк совместно с резидентом Сколково – компанией Connectome.ai – внедрил в экосистему цифровых сервисов «Свое Фермерство» разработку, которая поможет фермерам контролировать соблюдение сотрудниками санитарных норм на производстве. Интеллектуальная разработка, основанная на видеоаналитике и машинном обучении, определяет личность работника, проверяет качество дезинфекции рук и наличие необходимой спецодежды. Использование новой системы позволит минимизировать риски переноса бактерий в чистую зону на ферме или предприятии.

Разработка на основе видеоаналитики и искусственного интеллекта помогает контролировать соблюдение сотрудниками санитарных регламентов. Система полностью в автоматическом режиме при помощи интеллектуального видеонаблюдения определяет личность сотрудника, после чего отслеживает процесс мытья рук в соответствии с медицинским стандартом EN1500.

Устройство напоминает о необходимости тщательного мытья рук, показывает правильный способ обработки и проверяет на соответствие заложенным регламентам. Алгоритм движений, которые советует разработка, основан на рекомендациях ВОЗ, при этом перейти на следующий этап невозможно до тех пор, пока устройство не удостоверится, что пользователь правильно и качественно выполнил предыдущий. Разработчики уверяют, что обмануть их искусственный интеллект невозможно — система просто не засчитает попытку помыть руки неправильно. После этого система анализирует наличие на сотруднике требуемой спецодежды и отсутствие украшений и маникюра.

«Россельхозбанк постоянно расширяет линейку сервисов экосистемы «Свое Фермерство», становясь проводником цифровых технологий для аграриев. Если крупные компании способны самостоятельно инвестировать во внедрение самых современных решений, для небольших крестьянских хозяйств это зачастую нерентабельно. Сервисы Россельхозбанка позволяют использовать решения в области искусственного интеллекта, анализа данных, «точного земледелия» и других без значительных вложений. Новая разработка призвана повысить качество контроля за биобезопасностью фермерской продукции. Интеллектуальная видеоаналитика позволяет проконтролировать соблюдение сотрудниками всех регламентов, и, в случае нарушения, просто не допустить их на производство», - рассказывает Директор Центра развития финансовых технологий РСХБ Елена Батурова.

Основными рынками для внедрения новой разработки в банке называют производство пищевых продуктов, животноводческие и птицеводческие предприятия, медицинские лаборатории и прочие субъекты, заинтересованные в биобезопасности производимой продукции.

Разработка входит в состав экосистемы цифровых сервисов Россельхозбанка. «Экосистема имеет огромный потенциал для специализированного органического производства. Еще одним ее преимуществом является возможность подать заявку на прохождение сертификации органической продукции в Роскачестве. Сотрудничество Роскачества и Россельхозбанка по развитию данного направления экосистемы осуществлялось еще до вступления в силу Федерального закона «Об органическом производстве». Так, сертификацию прошли прошлогодние участники фестиваля Росельхозбанка «Свое», - говорит Елена Саратцева, заместитель руководителя Роскачества.

Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная).

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