Баня, скалодром и концертная площадка: Что хотят видеть жители Новокузнецкого района вместо угольного карьера. ФОТО: Алексей Иванов

Современная комфортная зона отдыха вместо разреза – вот что хотели бы видеть жители Новокузнецкого района после рекультивации отработанного участка «Южный» разреза «Березовский». Проект будущей зоны отдыха жители села обсудили с архитектором и представителями разреза.

Разрез «Березовский» приступил к подготовке проекта социальной рекультивации в районе села Березово. Что должно появиться на месте угольного разреза? Возможно ли превратить это место в зону отдыха? Готовы ли угольщики воплотить в жизнь самые смелые пожелания жителей Новокузнецкого района? Именно об этом шла речь на встрече селян и проектировщиков.

Жители Новокузнецкого района озвучили более 50 пожеланий по будущему проекты. ФОТО: Алексей Иванов

Как оказалось, у местных жителей очень много пожеланий и конкретных предложений, как сделать бывшую промзону зоной отдыха. Во время встречи с архитекторами и проектировщиками селяне внесли более 50 предложений! Среди них – баня на воде, палаточный городок и тропы для туристов со всего региона, зона барбекю, концертная площадка для звездных фестивалей, трассы для квадроциклов и снегоходов, скалодром, места для рыбалки, дорожки для соревнований по плаванию с первым в Кузбассе трамплином на воде под открытым небом и многое другое.

Не меньше вдохновляет большая территория отработанного участка разреза и архитекторов. У них за плечами уже имеются такие масштабные проекты, как зона отдыха всекузбасского значения «Салаирские плесы», реконструкция бульвара Строителей в Кемерово и парка имени Гагарина в Новокузнецке. Каждый из этих проектов разрабатывался совместно с кузбассовцами и на основе их пожеланий.

Первая часть общения архитекторов и жителей Новокузнецкого района проходила в формате презентации. ФОТО: Алексей Иванов

- Я вдохновлен этой территорией, - говорит руководитель проектов архитектурной компании Владимир Ярилов. - Несмотря на то, что там разрез, здесь тишина и воздух. Если в будущем рядом с густым лесом здесь появится озеро, это станет очень хорошей рекреационной зоной, территорией отдыха, которая по своему статусу может стать региональной.

Однако прежде, чем на месте отработанного участка «Южный» разреза «Березовский» появится зона отдыха, здесь предстоит поработать угольщикам. Сначала они проведут необходимую рекультивацию: выработку засыплют породой с участка «Центральный» и тем самым минимизируют внешние отвалы. Затем высадят деревья, кустарники, посеют семена трав. Обызательно сохранят ручей, создадут озеро длинной в километр. А потом поучаствуют и в обустройстве пляжа. К слову, именно так, совместно с жителями Гурьевского района, компания «Стройсервис» проводила первую социальную рекультивацию. Результатом работы стала зона отдыха «Салаирские пески», которая уже полюбилась кузбассовцам.

Жители Новокузнецкого района тоже побывали на «Салаирских песках», а вернувшись с экскурсии заявили, что их зона отдыха будет еще лучше.

- Для села Березово, всего района эта зона просто необходима, - говорит жительница Новокузнецкого района Анастасия Лось. - У нас нет ничего из того, что было предложено на встрече с архитекторами. Если даже часть из наших «хотелок» будет воплощена в жизнь – это будет незабываемое место, куда приедут люди со всего региона!

Общение архитекторов и жителей Новокузнецкого района завершилось в неформальной обстановке. ФОТО: Алексей Иванов

Проект будущей зоны отдыха обсуждали сначала в традиционном формате – с картами, схемами на досках, презентациями. А потом за дружеским столом с чаем звучали самые смелые предложения и пожелания. Через месяц все участники процесса встретятся вновь, и архитекторы в первом чтении представят проект будущей зоны отдыха «Южная», разработанный на основе пожеланий местных жителей.