Экспедиция Россельхозбанка и Ассоциации самых красивых деревень откроет Русский Север для агротуризма

Для того, чтобы проинспектировать их туристическую привлекательность и оценить уровень комфорта для постоянного проживания, 18 сентября из Москвы стартовала экспедиция «Русский север 2.0». За 19 дней ее участники проедут маршрут длиной более 5 тысяч километров и посетят более 30 сел, деревень и экопоселений, которые могут стать новыми точками притяжения для путешественников из России и других стран. Экспедиция проводится Ассоциацией самых красивых деревень и городков России при поддержке Россельхозбанка.

Основная задача участников экспедиции – на собственном примере доказать, что Русский Север – это интересное туристическое направление, а существующая инфраструктура деревень и небольших поселений предоставляет все условия для комфортного отдыха и постоянного проживания.

Другой целью экспедиции станет расширение мирового списка красивейших деревень страны и мира, который ведет и регулярно актуализирует Ассоциация. Ее маршрут пройдет через населенные пункты Ферапонтово в Вологодской области, Каргополь, Черевково и Зехнова в Архангельской области, а также Лальск в Кировской области. Каждая из этих деревень официально вступит в список Ассоциации. Участникам экспедиции предстоит своими глазами увидеть местные достопримечательности, а также проверить наличие в этих населенных пунктах полноценной туристической инфраструктуры: мест для размещения гостей, возможностей по обеспечению их питанием, связью и другими услугами.

Итогом путешествия станут новые маршруты на карте страны, которые должны способствовать развитию внутреннего туризма и привлечь путешественников из-за рубежа.

Члены экспедиции также погрузятся в быт и культурные традиции мест, по которым проходит маршрут. Им предстоит изучить ритуалы, присущие только местным жителям, познакомиться с уникальными особенностями местной кухни, принять участие в целом ряде культурных и образовательных мероприятий для путешественников.

По правилам Ассоциации решение о внесении деревень в список самых красивых принимается на основании их соответствия ряду критериев, среди которых: историко-культурные (в частности, наличие памятников культурного и природного наследия и сохранение традиционных архитектурных объектов), наличие необходимой туристической инфраструктуры и возможности для развития традиционных промыслов и новых видов предпринимательской деятельности, а также благоприятной экологии.

«Русский север – это настоящее сокровище на туристической карте нашей страны, о котором пока знают далеко не все. Экспедиция призвана обогатить туристическую карту России целым набором новых маршрутов, создать альтернативу массовым направлениям. Мы участвуем в этом проекте, потому что нам близка его идеология: Россельхозбанк лучше других понимает красоту деревень, их перспективы развития и потребности. Более того, мы ведем последовательную работу над повышением качества жизни на селе: способствуем развитию инфраструктуры и доступности финансовых сервисов. Уверен, каждый житель села должен иметь доступ ко всем необходимым банковским продуктам и услугам как в офлайне, так и через цифровые каналы», – заявил Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов.

Внутренний туризм может в перспективе стать одним из ключевых драйверов развития сельских территорий как за счет привлечения средств в экономику поселений, так и с точки зрения увеличения количества горожан, выбирающих небольшие поселения в качестве постоянного места проживания. По расчетам Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, в ближайшие годы в сельскую местность могут вернуться 2-3 миллиона человек. И это только с учетом имеющейся инфраструктуры. Если же принимать в расчет дальнейшее инфраструктурное развитие и более длительные сроки, то российское село обладает практически неограниченным потенциалом для возвращения населения.

Мощный импульс развитию деревень придает льготная сельская ипотека. Возможностью приобрести недвижимость в сельской местности по льготной ставке воспользовались уже почти 18 тысяч человек по всей стране, а объем выданных Россельхозбанком кредитов на покупку жилья на селе превысил 35 миллиардов рублей.

В условиях инфраструктурного развития агротуризм становится новым мировым трендом и еще одной точкой роста сельского бизнеса. В частности, в Европе, по данным Ассоциации сельского туризма (Eurogites), в отрасль вовлечены примерно 100 тыс. ферм. Отрасль напрямую и косвенно поддерживает около 1 миллион рабочих мест, и при этом генерируется около 150 млрд. евро выручки. В Европе агротуризм приносит порядка 35 прцоентов от совокупного дохода сельхозпроизводителей.

В России на настоящий момент около 80 процентов объектов агротуризма расположены в регионах Центрального, Южного и Приволжского федерального округов. На четвёртой позиции расположен Северо-Запад России с долей порядка 9 процентов. При этом особенность округа заключается в огромном туристическом потенциале: это и сохранившиеся ремёсла, и уникальная архитектура, и культурно-историческое наследие.

Таким образом, на данный момент стоит задача создать условия для того, чтобы фермеры могли продвигать услуги агротуризма онлайн, а туристы могли их легко находить. Эту задачу решает Центр развития финансовых технологий Россельхозбанка, который интегрирует онлайн-платформу «Своё. Родное» в собственную цифровую экосистему «Своё. Фермерство». Экосистема позволяет фермерам предложить экскурсии, дегустации, участие в ремесленных мастер-классах и других сельских развлечениях, а клиентам – воспользоваться этими предложениями. К концу года Россельхозбанк планирует привлечь к сервису «Своё. Родное» более 11,5 тысячи фермеров.

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Партнерский материал.