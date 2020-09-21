Педагогам Ленинска-Кузнецкого представлена экспозиция о «шахтерской» дивизии

Учителя оценили использование интерактивной карты с рассказами о наиболее значимых сражениях земляков. Фото: АО «СУЭК-Кузбасс»

Основная задача - более детально познакомить педагогов с созданной в Год памяти и славы в корпоративном музее компании «СУЭК-Кузбасс» экспозицией, посвящённой «шахтерской» дивизии.

Прослеживая боевой путь 376-й Кузбасско-Псковской стрелковой дивизии, организаторам удалось собрать многочисленные фотографии, документы, оружие, артефакты с мест боев и другие реликвии, воссоздающий атмосферу того сурового времени. Вместе с тем, учителя оценили использование интерактивной карты с рассказами о наиболее значимых сражениях земляков. Посетители с помощью мониторов могут познакомится и с видеоматериалами, связанными с дивизией. Это тоже способствует повышению внимания современных школьников.

Особый же интерес вызвал специально созданный документальный фильм, показывающий трагические и героические события Великой Отечественной войны на панорамном экране. Его эмоциональное воздействие оказалось столь велико, что многие педагоги не смогли сдержать слез.

Особый же интерес вызвал специально созданный документальный фильм, показывающий трагические и героические события Великой Отечественной войны на панорамном экране. Фото: АО «СУЭК-Кузбасс»

- Замечательная экспозиция, выполненная с большим искренним уважением к подвигу того поколения, и в тоже время с применением самых современных, новаторских приемов, - делится впечатлениями учитель истории лицея №4 Татьяна Позднякова. – Современная школьная программа, конечно, не вмещает всего, что касается Великой Отечественной войны. Тем более, связанного с участием в ней наших земляков. А вот такие экспозиции, фильмы – они «оживляют» историю, помогают ее по-настоящему прочувствовать. На меня, например, очень большое впечатление произвело, когда в конце фильма поднимаются экраны, и со стен смотрит «бессмертный полк». Сотни фотографией родственников нынешних сотрудников компании «СУЭК-Кузбасс», выживших или погибших в той войне. Понимаю, какая огромная работа была проделана организаторами. Главное, это нужная работа. Мы постараемся, чтобы наши школьники обязательно здесь побывали. Будем говорить на уроках истории о прорыве блокады Ленинграда и, конечно, вспомним подвиг наших земляков. Кстати, история «шахтерской» дивизии может стать достойной темой для исследовательских работ ребят.

Его эмоциональное воздействие оказалось столь велико, что многие педагоги не смогли сдержать слез. Фото: АО «СУЭК-Кузбасс»

Отметим, что в летние каникулы корпоративный музей не пустовал. Было организовано посещение экспозиции всеми трудотрядовцами с соблюдением в период коронавирусной пандемии необходимых норм санитарных норм безопасности.

- Создавая экспозицию, мы ориентировались, прежде всего, на молодое поколение, - говорит заведующая музеем Елена Чикурова. – Хотелось разными способами постараться приблизить к нему ту суровую эпоху. Я вижу во время экскурсий, что ребята действительно открывают для себя много нового, интересного. И у них на фильме тоже порой наворачиваются слезы. А старшие поколения не только благодарят компанию за сохранение памяти о той войне. Есть примеры, когда люди готовы пополнить экспозицию музея фотографиями, письмами с фронта их собственных родственников. Это дорогого стоит.

Напомним, что год назад Музей шахтерской славы Кольчугинского рудника был отмечен сразу несколькими наградами в рамках II Всероссийского конкурса «КОРПОРАТИВНЫЙ МУЗЕЙ». Он признан лучшим среди участников в номинации «Геобрендинг». Дипломом II степени музей отмечен в номинации «Лучший корпоративный музей». Еще один диплом II степени получен за фотовыставку «Этот день мы приближали как могли». В 2020 году музей также подал заявки на участие во Всероссийском конкурсе в нескольких номинациях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В текущем году Музей шахтерской славы Кольчугинского рудника удостоился еще одной престижной награды. Действующая в музее виртуальная выставка «Музей славы» с представлением более 90 участников Великой Отечественной войны и заслуженных ветеранов шахтерского труда по итогам конкурса коммуникационных проектов «КонТЭКст»-2020 признана победителем в номинации «Имиджевые коммуникации».