Из аварийного жилья досрочно переселят более тысячи семей

Улучшения условий жизни тех, кто жил в аварийном жилье, удалось добиться за счет дополнительного финансирования. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе продолжается реализация программ по переселению из ветхого и аварийного жилья. В этом году долгожданное новоселье раньше намеченного срока смогут справить более тысячи семей.

Увеличения показателей на бумаге, а в жизни - улучшения условий тех, кто годами надеялся переехать в крепкий дом с надежной крышей, где можно спокойно жить и растить детей, удалось добиться благодаря дополнительному финансированию по федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Кузбасс получит на эти цели более двух миллиардов рублей, а общее поступление средств на 2020 - 2021 годы составит более 3,6 миллиарда рублей.

- Еще в апреле мы направили заявку в Фонд содействия реформированию ЖКХ для выделения дополнительных средств на программу переселения из аварийного жилья в Кузбассе. Увеличение финансирования ускорит реализацию программы примерно на год, это значит, что более тысячи семей смогут на год раньше отпраздновать новоселье, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Как, в свою очередь, сообщили в министерстве строительства Кузбасса, городами и районами уже заключены контракты на приобретение или строительство жилья и соглашения о выплате компенсаций собственникам на сумму 2 миллиарда 558,5 миллиона рублей.

ПОДРОБНОСТИ

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» реализуется в Кузбассе с 2019 года. По нему расселят дома, которые были признаны аварийными с 1 января 2012 по 1 января 2017 года. В Кузбассе таких домов 1347, в них живут 26,5 тысячи человек.

В настоящее время по программе переселены 1492 семьи, в том числе за 2019 - 2020 годы 1159 семей, с начала 2020-го - 333 семьи.

ЗАБОТА

Кузбасс получил 10 автомобилей социального такси

Они будут доставлять маломобильных жителей в центры социального обслуживания для получения необходимой помощи.

Порой то, что для одних кажется вполне привычным делом, для другого превращается в настоящее испытание. Например, большинство из нас могут в любой момент выйти из дома. А маломобильным людям это непросто, зачастую даже невозможно.

Спецавтомобили предназначены для комплексных центров социального обслуживания. Фото: пресс-служба АПК

Именно для них в Кемерове и Новокузнецке начали работать 10 спецмашин, поступивших в область по нацпроекту «Демография» для внедрения системы долговременного ухода. Они предназначены для комплексных центров социального обслуживания, куда будут доставлять маломобильных людей, а также получателей социальных услуг с разной степенью когнитивных расстройств. В центрах горожане будут проходить реабилитацию, получать социально-психологическую помощь, массаж.

- Приобретение специализированных автомобилей - очередной этап комплексной реализации системы долговременного ухода в Кузбассе, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. - В рамках программы в регионе уже введены должности сиделок, доукомплектованы техническими средствами реабилитации пункты проката и взаимопомощи, укрепляется материально-техническая база учреждений социального обслуживания, открыты и уже отлично зарекомендовали себя «Школы ухода» для специалистов и родственников маломобильных людей.

Из доставленных в регион спецмашин четыре останутся в Кемерове, а шесть отправлены в Новокузнецк. До конца года в областной центр поступит еще пять автомобилей: три - в областной центр, еще по одному - в Кемеровский муниципальный округ и Юргу. Всего воспользоваться услугами 15 спецмашин смогут более 11,7 тысячи человек.

КОНКРЕТНО

С 2019 года Кузбасс участвует в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за пожилыми и людьми с ограниченными возможностями здоровья. Его цель - обеспечить для них комплексную социальную и медицинскую помощь в комфортной обстановке. Проект уже реализуется в Кемерове и Кемеровском муниципальном округе, Новокузнецке, Юрге, Анжеро-Судженске и Прокопьевске.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Два новых модульных ФАПа открылись в Новокузнецком районе

Они пришли на смену старым аварийным помещениям.

Медицинская помощь жителям сельских и отдаленных территорий Кузбасса становится ближе. Два новых фельдшерско-акушерских пункта открылись в Новокузнецком районе.

Новые ФАПы, открытые в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение», смогут принимать более тысячи жителей поселков Бунгур и Подгорный. В каждом из них оборудован кабинет приема, процедурный кабинет, совмещенный с прививочным, а также места для ожидания пациентами приема, санузел и служебные помещения. Кроме того, в ФАП все обустроено для комфортного посещения маломобильными жителями - есть пандус с двусторонним ограждением и поручнями, кнопка вызова медперсонала.

Новые фельдшерско-акушерские пункты смогут принимать жителей поселков Бунгур и Подгорный. Фото: пресс-служба АПК

Для работы медиков здесь имеется все необходимое оборудование - портативные анализаторы для исследований уровня сахара крови и холестерина, анализатор гемоглобина, пульсоксиметр, электрокардиограф, спирометр. Для оказания пациентам экстренной помощи дефибриллятор и необходимые укладки при остром нарушении мозгового кровообращения, коронарном синдроме, при желудочно-кишечных кровотечениях. Предусмотрены носилки с устройством для фиксации головы при транспортировке маломобильных пациентов, шины для мобилизации при травмах, кислородный ингалятор.

Напомним, что ранее губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поручил открыть 34 ФАПа в 12 городах и районах области. Он отметил, что качественная и оперативная медицинская помощь особенно важна в отдаленных территориях. Из запланированных к открытию фельдшерско-акушерских пунктов работают уже шесть - по два в Новокузнецком и Гурьевском районах, еще по одному - в Топкинском округе и Мариинском районе.

- На сами конструкции и оснащение их медоборудованием из федерального бюджета выделено около 147,8 миллиона рублей, еще 10,2 миллиона из областного бюджета будет направлено на обеспечение коммунальной инфраструктуры и благоустройство прилегающих территорий, - сообщил Сергей Цивилев.