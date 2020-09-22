Сбербанк открыл «Бизнес-класс» в Кузбассе

Совместный проект Сбербанка и Google «Бизнес-класс» — бесплатная образовательная платформа с лекциями и мастер-классами от ведущих профессионалов в сфере бизнеса. Фото: Анна ПОЗОЛОТИНА

Сбербанк и Правительство Кемеровской области – Кузбасса подписали соглашение о развитии предпринимательства в регионе. Совместными усилиями на всей территории области будут созданы условия для роста интереса граждан к организации собственного малого бизнеса. Бизнесмены получат возможности для роста, обмена опытом, повышения финансовой и предпринимательской грамотности.

Будет налажено сотрудничество с местным бизнес сообществом через партнёрство с такими структурами как: Центр «Мой бизнес», Кузбасская торгово-промышленная палата, Кемеровское областное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Будут организованы совместные конференции, выставки и другие проекты, которые помогут участникам рынка обмениваться опытом взаимодействия с государственными и общественными структурами, внедрения инновационных технологий в бизнес.

Для развития навыков предпринимательства в регионе откроется совместный проект Сбербанка и Google «Бизнес-класс» — бесплатная образовательная платформа с лекциями и мастер-классами от ведущих профессионалов в сфере бизнеса.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

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Проекту 4 года, его задача - дать бесплатную качественную системную базу знаний и навыков человеку, который хочет открыть свое дело или развивать существующий бизнес.

ДОСЛОВНО

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В «Бизнес-классе» сегодня около 780 тысяч участников по всей России.

52% - столько действующих предпринимателей отметили, что учеба в БК улучшила их бизнес-показатели ((средний чек, количество клиентов и пр),

10% - каждый десятый новичок открывает бизнес уже во время учебы или в течение 3-4 месяца после нее.

7% из новичков - с помощью знаний, полученных в программе, нашли новую работу или получили повышение.

(Исследование Ipsos Comcon 2019).

В программе – проверка бизнес-идеи, маркетинг, юридические основы ведения бизнеса, бизнес- моделирование, финансовый учет, исследования рынка, продажи, работа с персоналом, конкурентная борьба, soft skills.

Есть учебные траектории для фрилансеров, для тех, кто хочет открыть бизнес, и предпринимателей, которым нужно развивать уже существующую компанию. 1 месяц, от одного до трех часов в неделю - столько времени в среднем тратят на обучение наши участники.

Официальный сайт программы «Бизнес-класс»

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50 процентов уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50 процентов минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

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