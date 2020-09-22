Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 23 сентября Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ежедневно мы рассказываем о том, как меняется ситуация с коронавирусом в Кузбассе. Итак, что важного и актуального произошло в регионе на утро 23 сентября..

Согласно сообщению регионального межведомственного штаба, число заболевших коронавирусом по-прежнему остается высоким. За минувшие сутки заболело 125 человек. В общей сложности с начала пандемии медики выявили 8829 случаев заболевания.

Вместе с тем выросло и число выздоровевших кузбассовцев. О последних 152 пациентах, чьи тесты теперь показывают отрицательный результат, стало известно сегодня. В общей сложности с начала пандемии выздоровели 6484 кузбассовца.

К сожалению, снова были зафиксированы случаи летального исхода – умерли еще два пациента. Кузбассе. У мужчины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Березовском. У мужчины 1956 года рождения из Киселевска также развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Теперь число летальных исходов достигло 91.

В настоящее время 2254 человека из числа заболевших ранее получают необходимую медицинскую помощь в инфекционных стационарах. Одновременно с этим в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1750 человек.

Статистика по данным Яндекса. Фото: Яндекс

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