Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 24 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН

Ситуация с коронавирусом в Кузбассе меняется каждый день: выявляют новые случаи заболевания, но одновременно с этим и фиксируют новые случаи выздоровления. Мы же расскажем, как складывается ситуация на 24 сентября.

За минувшие сутки в Кузбассе вновь выросло число заболевших коронавирусом пациентов. У 136 жителей региона тесты подтвердили COVID-19, и общее число заболевших с марта 2020 года достигло 8956 человек. В инфекционных больницах находятся 2270 человек с подтвердившимся диагнозом. Еще 1952 человека находятся под наблюдением в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции.

Одновременно с этим еще 117 человек выздоровели и выписаны из больниц. Таким образом, число вылечившихся от коронавируса достигло 6601 человека.

Еще в трех случаях наступила смерть пациентов с коронавирусом. Скончались житель Новокузнецка 1958 года рождения, жительница Мариинского района 1939 года рождения и жительница Юрги 1960 года рождения. У каждого из них заболевание протекало на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, в одном из случаев – дополнительно имелось заболевание печени. Общее число смертей среди пациентов с коронавирусом достигло 94 человек.

Статистика. Яндекс

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