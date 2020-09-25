Выходные в Кемерове: куда сходить и что посмотреть

Участникам экскурсии расскажут об истории «золотой лихорадки» в Мариинске, быте и нравах сибирского купечества. Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Золото Мариинска

Отправляемся в город купцов и золотодобытчиков.

Кемеровский областной краеведческий музей приглашает горожан отвлечься от быта и забот и съездить в увлекательную экскурсию в один из старейших городов Кузбасса - Мариинск.

Город контрастов и противоречий, великие люди и свершения, памятники архитектуры и деревянного зодчества, искусство мастеров по дереву и бересте помогут окунуться в мир купечества и мещанства небольшого уездного города.

В программе маршрута - посещение мемориала жертвам Сиблага, прогулка по центральным улицам Мариинска, сохранившим свой исторический облик, знакомство с необычными памятниками на улицах старинного города, посещение музея истории Мариинска с экспозицией «От Сибирского тракта до уездного города», купеческое застолье, во время которого можно будет попробовать блюда по традиционным русским рецептам. Участникам экскурсии расскажут об истории «золотой лихорадки» в Мариинске, быте и нравах сибирского купечества. Также они смогут посетить мастерскую Юрия Михайлова, где познакомятся с одним из уникальных явлений местной художественной жизни Мариинска - берестяным промыслом.

В стоимость тура включено: трансфер, экскурсионное сопровождение на маршруте, посещение значимых историко-культурных мест, питание, страхование поездки.

Кемеровский краеведческий музей

пр. Советский, 51, т.: 8 (384-2) 75-15-45, 8-905-947-86-64

27 сентября, начало экскурсии уточняйте у организаторов

Цена билетов: 1950 рублей

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Программа «Я работаю волшебником» - это 70 минут загадочных превращений, фантастических фокусов и ментальных экспериментов Фото: Кадр концерта

Я работаю волшебником

Погружаемся в мир магии.

Областная филармония Кузбасса представляет зрителям виртуальный концерт «Я работаю волшебником», который проводит театр-студия «Иллюзион».

Театр-студия «Иллюзион» был основан в филармонии в 2003 году и стал одной из первых в России экспериментальной студией фокусников. Создатель и художественный руководитель «Иллюзиона» - заслуженный артист России, лауреат международных конкурсов иллюзионистов, писатель Владимир Переводчиков.

Программа «Я работаю волшебником», названная по книге Владимира Переводчикова, - это 70 минут загадочных превращений, фантастических фокусов, ментальных экспериментов, пантомимы, таинственных исчезновений и столь же таинственных появлений. А герои и главные участники - ребята, ученики театра-студии «Иллюзион». За время обучения в студии они освоили фокусы с «бездонными стаканами», манипуляции с картами, левитацию, жонглирование, азы вентрологии. На глазах зрителей и под пристальным взглядом камеры юные волшебники демонстрируют свои успехи.

Посмотреть виртуальный концерт можно здесь >>

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Путешествие в прошлое в сопровождении музейного гида - это погружение в историю Кузбасса. Фото: www.culture.ru

Гора, с которой все начиналось

Отправляемся в пешеходную экскурсию.

Музей-заповедник «Красная Горка» приглашает кемеровчан и гостей города в очередное путешествие по кузбасской столице.

В этот раз запланирован пеший маршрут «В гору», предполагающий поход к объектам культурного наследия на правом берегу Томи - Горелой горе, где в 1721 году Михайло Волков нашел уголь, а также пароходной пристани, уже завоевал популярность среди активных жителей города. В рамках экскурсии группа преодолеет заброшенные природные тропы, «откроет» водные источники, найдет осколки породы, в том числе и уголь.

Путешествие в прошлое в сопровождении музейного гида - это погружение в историю Кузбасса. Экскурсанты узнают о зарождении и развитии промышленности, о строительстве производственных и жилых зданий, о людях, которые стояли у истоков создания нового региона России.

Музей-заповедник «Красная Горка»

ул. Красная Горка, 17

27 сентября, начало в 15.00

Цена билетов: от 250 до 300 рублей

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Фото: Кадр спектакля

Долгое прощание

Смотрим спектакль, не выходя из дома.

Литературный театр «Слово» предлагает зрителям свою сценическую версию уникального произведения Юрия Трифонова «Долгое прощание».

Время и место действия – Москва, 70-е годы. Герои - молодая актриса, успешный драматург, начинающий писатель. В ходе спектакля герои вступают в напряженный диалог о смысле и способах жизни. У каждого своя правда, свои убедительные мотивы. В результате бескомпромиссный неудачник - писатель - выходит в победители. Бездарный карьерист - драматург Смолянов - скатывается на дно… Актриса находит свое счастье вне профессии. Потому что счастье - неизменный атрибут хорошего человека, а вот за реализацию таланта, если он есть, приходится платить порой непомерно высокую плату.

Кстати, на фестивале «Кузбасс театральный» спектакль театра «Слово» получил специальный приз жюри «За высокую культуру прочтения русской классики». Поэтому его непременно стоит посмотреть.

Отправляемся на спектакль онлайн - сюда >>

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Ведущий мастер-класса пошагово продемонстрирует, как изготовить яркого и позитивного котенка. Фото: Кадр видео мастер-класса

Солнечный котик

Участвуем в мастер-классе.

Кемеровская библиотека для детей и юношества приглашает принять участие в мастер-классе «Солнечный котик». За окном хмурое небо и дождь, так почему бы не сделать себе теплого и мягкого друга, который сделает день светлее?

Ведущий мастер-класса пошагово продемонстрирует, как изготовить яркого и позитивного котенка. Для работы понадобятся небольшой отрез желтого фетра, выкройка, ссылка на которую приведена в инструкции, нитки в тон фетра и контрастные черные, игла, ножницы, синтепон, портняжный мел для перевода выкройки или тонкий кусочек мыла.

Специально для начинающих рукодельниц и рукодельников была выбрана простая выкройка с малым количеством деталей. Ведущий покажет, как правильно разложить выкройку, вырезать, оформить мордочку и сшить детали.

Посмотреть мастер-класс онлайн можно здесь >>