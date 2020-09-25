Переселение с подработанных территорий продолжается

Больше всего новоселов появилось в трех шахтерских городах: Прокопьевске, Киселевске и Анжеро-Судженске. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Кузбассе 553 семьи с начала года переехали на новое место жительства с территорий, которые были подработаны угольными предприятиями. Больше всего новоселов появилось в трех шахтерских городах - Прокопьевске, Киселевске и Анжеро-Судженске.

- План 2020 года уже выполнен более чем на 70 процентов, - сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. - Существенные средства на данную программу выделены из федерального бюджета. Но важно, что и угольные компании участвуют в этом процессе, вкладывают средства в повышение качества жизни жителей Кузбасса.

По данным департамента угольной промышленности региона, за восемь месяцев по программе ГУРШ (это помощь жителям в приобретении жилья взамен сносимого) и по комплексной программе поэтапной ликвидации убыточных шахт было переселено 436 семей. Больше всего в Прокопьевске - 226 семей, Анжеро-Судженске - 101 семья и Киселевске - 97 семей. В Кемерове новое жилье получили пять семей, в Осинниках - четыре, еще три - в Белове. Из федерального бюджета на эти цели было направлено 840,66 миллиона рублей.

Кроме того, за счет нескольких крупных угольных компаний с начала года было переселено 117 семей. Они направили на это в общей сложности 158 миллионов рублей.

КОНКРЕТНО

В 2020 году на переселение жителей с подработанных территорий будет выделено 1,5 миллиарда рублей. Из них 1,157 миллиарда - из федерального бюджета, что позволит расселить 568 семей.

В свою очередь, угледобывающие компании, по предполагаемым расчетам, вложат в переселение 291 миллион рублей, благодаря которым новоселами смогут стать еще 186 семей.

Участвующие в программе кузбассовцы могут либо приобрести жилье на вторичном рынке, либо построить дом самостоятельно.

ПОСМОТРИМ

В Киселевске открылся виртуальный концертный зал

Современное оборудование в нем позволит создать эффект присутствия на концерте.

В Киселевске этой осенью открылся первый в текущем году виртуальный концертный зал на 150 зрителей. А по счету он стал уже третьим в Кузбассе.

Всего на оснащение новой культурной площадки был направлен миллион рублей по гранту, который выиграл культурно-досуговый центр города по конкурсу Министерства культуры России.

Полученные средства позволили закупить специальное современное оборудование - лазерный инсталляционный видеопроектор, профессиональную видеокамеру, ноутбук, вокальную систему и сабвуферы. Оснащение виртуального концертного зала позволит сохранить чистоту и качество звука, создать эффект присутствия на концертах.

И до этого знакового события культурно-досуговый центр Киселевска был одним из популярных среди жителей учреждений культуры, где проводятся общегородские мероприятия. Теперь же, благодаря новым техническим возможностям виртуального концертного зала, жители смогут смотреть видеозаписи или онлайн-трансляции знаковых федеральных и региональных концертов, а также посещать виртуальные выставочные центры, не выезжая за пределы города. Самодеятельные же артисты смогут расширить свои творческие возможности и применять новые формы работы со зрителем.

Самодеятельные артисты теперь могут применять новые формы работы со зрителем. Фото: пресс-служба АПК

КСТАТИ

В 2019 году в рамках нацпроекта «Культура» в Кузбассе открылись два виртуальных концертных зала - в Белове и Анжеро-Судженске. На их оснащение выделено более шести миллионов рублей. В октябре 2020 года еще один виртуальный концертный зал откроется на базе Государственной научной библиотеки Кузбасса имени Федорова в Кемерове. В 2021 году, в год празднования 300-летия Кузбасса, виртуальный концертный зал планируется открыть в Ленинске-Кузнецком, а в 2022-м - в Новокузнецке. На создание каждого из них из федерального бюджета будет направлено по миллиону рублей.

ЗНАЙ НАШИХ!

Проект «Чистый уголь - зеленый Кузбасс» представлен на российско-германской конференции

Представители научно-образовательного центра «Кузбасс» рассказали о его возможностях и направлениях.

Научно-образовательный центр «Кузбасс» стал участником виртуальной выставки, которая была организована в рамках российско-германской научно-образовательной конференции.

В выставке приняли участие более 300 организаций. Нашу страну представляли Российская академия наук, Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, пять первых научно-образовательных центров мирового уровня и другие. Научное мероприятие прошло при попечительстве министра иностранных дел России и федерального министра иностранных дел Германии.

На виртуальном стенде специалисты НОЦ «Кузбасс» презентовали комплексную научно-техническую программу «Чистый уголь - зеленый Кузбасс» и ее 12 направлений работы, а также проект инновационного научно-технологического центра «Кузбасская долина». Также в выставочных материалах были презентованы предложения по дальнейшему российско-германскому сотрудничеству с участием центра.

Отметим, что научно-образовательный центр ведет работу и по другим направлениям деятельности, одно из них - развитие зондирования земли. Для изучения данной сферы НОЦ «Кузбасс» организовал цикл семинаров на тему применения различных методов дистанционного зондирования. В режиме видеоконференц-связи к семинарам подключились около 40 представителей высших учебных заведений Кузбасса и России, региональных властей, угольных компаний, кадастровых организаций, специалистов АНО «Цифровая экономика».

В ходе мероприятия специалисты рассказали о возможностях современных методов зондирования земли, которые используются при охране леса от незаконных вырубок, пресечении незаконной разработки месторождений полезных ископаемых, выявлении загрязняющих стоков, борьбе с незаконными свалками, осуществлении контроля за соблюдением правил использования земель.

- Обсуждаемые вопросы признаны актуальными и перспективными для угольной, природоохранной, строительной и кадастровой областей, - отметили в министерстве образования и науки Кузбасса. - В будущем представленные методы зондирования земли могут положительно повлиять на экономику отдельных предприятий, отраслей или региона в целом.