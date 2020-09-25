В Кузбассе выдана первая сельская ипотека на строительство жилого дома с нуля

Россельхозбанк в Кузбассе выдал первый ипотечный кредит на строительство жилого дома с нуля в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Получателем сельской ипотеки на строительство стал житель Кемеровского района. Общая сумма кредита составила 2,7 миллиона рублей под ставку 2,7 процента годовых.

Россельхозбанк, как ведущий банк в аграрном секторе, стал первым банком-участником программы льготной сельской ипотеки. Уже с первых месяцев был зафиксировали огромный поток обращений жителей области. На сегодняшний день уже порядка 315 жителей Кузбасса улучшили свои жилищные условия. Объем кредитования превысил 560 миллионов рублей.

В целом по России РСХБ выдал уже более 35 миллиардов рублей сельской ипотеки, помощь в улучшении жилищных условий получили около 18 тысяч человек.

Программа предусматривает несколько целей: это приобретение земельного участка, расположенного на сельских территориях, и строительство на нем жилого дома по договору подряда; строительство или завершение строительства жилого дома по договору подряда на имеющемся в собственности земельном участке; Покупка квартиры в готовом или строящемся доме по договору купли-продажи /договору долевого участия, покупка дома с землей по договору купли-продажи. То есть, это может быть любое жилье - дом или квартира

«Сельскую ипотеку можно использовать не только на покупка готового дома или квартиры, но также и строительство собственного дома по понравившемуся проекту. Но при этом обязательно заключается договор подряда со строительной организацией. По условиям банка, таковой может стать профессиональная организация с опытом работы в строительстве индивидуальных жилых домов от двух лет и хорошей деловой репутацией. Расчет с подрядной организацией будет производиться в три этапа по мере выполнения определенных работ: 1 этап – строительство фундамента – 20 процентов; 2 этап – строительство дома (возведение стен, окон, дверей, крыши) – 30 прцоентов и на последнем этапе ввода в эксплуатацию (внешняя и внутренняя отделка, благоустройство территории) – оставшаяся сумма.

Также хочу отметить, что Государственная программа по комплексному развитию сельских территорий – это уникальный шанс приобрести жилье и улучшить свои жилищные условия! И конечно, для всех кто еще не успел воспользоваться данным льготным кредитованием, предлагаем не терять время и обращаться в Россельхозбанк. Ждем Вас в наших офисах!», - комментирует директор Кемеровского филиала АО «Россельхозбанк» Виктор Кобзев.

Подробная информации об условиях кредитования на официальном сайте www.rshb.ru и во всех офисах Россельхозбанка.

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