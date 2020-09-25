Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 26 сентября Фото: Олег УКЛАДОВ

Ежедневно мы следим за тем, как меняется ситуация с коронавирусом в Кузбассе. Рассказываем о самых важных и актуальных событиях прошедших суток.

На утро 26 сентября коронавирус выявлен еще у 139 человек. Общее число заболевших с начала пандемии составило 9242 человека. Также стало известно, что 103 человека выздоровели. Их тесты показали отрицательные результаты, а значит они не представляют опасности для окружающих и могут вернуться к полноценной жизни. В общей сложности за все время поборот инфекцию смогли 6835 человек.

К сожалению, выросло и число летальных исходов. Так, еще три пациента, у которых ранее выявили коронавирус, скончались в Кузбассе. Число смертей составляет 99 человек с начала пандемии.

Сейчас 2308 человек получают необходимое лечение в инфекционных стационарах региона. А еще 2429 находятся под наблюдением врачей на 14-дневной домашней изоляции, в больницах и обсерваторах.

Статистика по данным Яндекса. Фото: Яндекс

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