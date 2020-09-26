В Кемерове два автобусных маршрута продлят до отремонтированного Комсомольского проспекта Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кемерове два действующих автобусных маршрута продлят до отремонтированного Комсомольского проспекта. Распоряжение об этом подписал глава города Илья Середюк.

Так, автобус №16 «ТРК Променад 2 – КОАО Азот» теперь будет останавливаться на следующих пунктах:

- В прямом направлении: ТРК Променад 2 (проспект Химиков), Мебельный центр, ЖК Восточный, Теннисный корт, Культурный центр, ТЦ Аустроник, Универсам № 3, кинотеатр Аврора, улица Волгоградская, Компания НЭТА, СКК Октябрьский, Редакция Кузбасс, Областная больница, ГИБДД, Уралсиббанк, Цирк, магазин Кристалл, улица Весенняя, ТУЦР, Служба спасения, АКБ Сибирский горизонт, ул. Рабочая, Оптовый рынок, Автоагрегат, Завод теплоизоляции Каверлит, Кирзавод, ЗАО Кемеровоторгтехника, Восточная проходная, Новокемеровская ТЭЦ, КОАО АЗОТ.

В обратном направлении: КОАО АЗОТ, Новокемеровская ТЭЦ, Восточная проходная, ЗАО Кемеровоторгтехника, Кирзавод, Завод теплоизоляции Каверлит, Автоагрегат, Оптовый рынок, улица Рабочая, АКБ Сибирский горизонт, Служба спасения, ТУЦР, улица Весенняя, магазин Кристалл, Цирк, Уралсиббанк, ГИБДД, Областная больница, Редакция Кузбасс, СКК Октябрьский, Компания НЭТА, улица Волгоградская, Мебельный магазин, кинотеатр Аврора, Универсам № 3, Общежитие, ТЦ Аустроник, Сбербанк, ТРК Променад 2 (проспект Химиков).

На маршруте протяженностью 28,4 километра будет работать три автобуса большого класса.

Автобус №19 «ТРК Променад 2 – ДСК» будет останавливаться в следующих пунктах:

- В прямом направлении: ТРК Променад 2, Сбербанк, ТЦ Аустроник, Городская больничная касса, бульвар Строителей, СКБ банк, Универсам №2, Поликлиника №5, Энергосбыт, киноцентр Юбилейный, Универмаг, Фабричная, Стоматологическая клиника фирма Улыбка, Цирк, Искитимский мост-Компьютерные системы, Парк Ангелов, ж.д. Вокзал, Кемдор, улица Угловая, ЦРН Октябрь, улица Заводская, Шахтстрой, Сады, СГПТУ №3, КОАО АЗОТ, РМЗ, Корпорация АСИ, ЗКПД, ДСК.

В обратном направлении: ДСК, ЗКПД, Корпорация АСИ, РМЗ, КОАО АЗОТ, СГПТУ №3, Сады, Шахтстрой, улица Заводская, ЦРН Октябрь, улица Угловая, Кемдор, ж.д. Вокзал, Парк Ангелов, Искитимский мост-Компьютерные системы, Цирк, Стоматологическая клиника фирма Улыбка, Фабричная, Универмаг, киноцентр Юбилейный, Энергосбыт, Поликлиника №5, Универсам №2, СКБ банк, б-р Строителей, Городская больничная касса, Культурный центр, Теннисный корт, Кузбасский парк, Храм Святой Троицы, ТРК Променад 2.

Протяженность маршрута – 29,7 километра. По нему также будут пущены три автобуса большого класса.