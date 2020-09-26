Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 27 сентября Фото: Олег УКЛАДОВ

Ежедневно мы следим за тем, как меняется ситуация с коронавирусом в Кузбассе. Рассказываем о самых важных и актуальных событиях прошедших суток.

На утро 27 сентября коронавирус выявлен еще у 141 человека. Общее число заболевших с начала пандемии составило 9383 человека. Также стало известно, что 48 человек выздоровели. Их тесты показали отрицательные результаты, а значит они не представляют опасности для окружающих и могут вернуться к полноценной жизни. В общей сложности за все время побороть инфекцию смогли 6883 человека.

К сожалению, выросло и число летальных исходов. Так, еще два пациента, у которых ранее выявили коронавирус, скончались в Кузбассе. У женщины 1962 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета и сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Анжеро-Судженске. У мужчины 1980 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Новокузнецке. Число смертей составляет 101 человек с начала пандемии.

Сейчас 2399 человек получают необходимое лечение в инфекционных стационарах региона. А еще 2851 находятся под наблюдением врачей на 14-дневной домашней изоляции, в больницах и обсерваторах.

Статистика по данным Яндекса. Фото: Яндекс

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