В Кузбассе работодатели за создание рабочих мест для инвалидов получают субсидии

По информации Минтруда Кузбасса, в настоящее время в регионе имеет работу только каждый четвертый трудоспособный инвалид. Для решения вопроса в Кузбассе создаются дополнительные условия и реализуются новые меры поддержки работодателей.

«С этого года работодатели могут оформить субсидии по возмещению затрат на оборудование рабочих мест для инвалидов, включая дистанционные, и получить компенсацию на оплату труда их кураторов. При этом компенсировать можно сразу несколько видов расходов», – рассказала Мария Мясникова, первый заместитель министра труда и занятости населения Кузбасса.

Выплата субсидий производится из средств областного бюджета в рамках реализации региональной программы «Содействие занятости населения Кузбасса». Сумма компенсации составляет до 100 тысяч рублей за каждое рабочее место и до 50 тысяч рублей – за дистанционное.

Кроме того, назначив кого-то из сотрудников трудовым куратором для инвалида I или II группы, работодатель может в течение полугода получать компенсацию расходов на зарплату куратора. Размер возмещения за каждого сопровождаемого инвалида - не более 50 процентов МРОТ, увеличенного на районный коэффициент и страховые взносы.

Наряду с новыми мерами поддержки, в регионе продолжает действовать программа стажировки инвалидов молодого возраста. На протяжении 6 месяцев работодатели могут компенсировать затраты до 20,5 тысячи рублей на оплату труда стажера и 5,1 тысячи рублей на доплату наставнику.

«Мы нацелены на обеспечение стабильной занятости инвалидов. Есть у нас случаи, когда при поддержке службы занятости инвалиды создали рабочие места для себя и дали работу другим. Хороший пример – инвалид по зрению из Кемерова, открывший собственное дело по изготовлению мебели для животных. Уже через год он обратился в центр занятости с заявкой на создание дистанционного рабочего места менеджера для инвалида I группы по зрению. Расходы ему компенсировал центр занятости», – добавила Мария Мясникова.

Работодатели, желающие принять на работу граждан с инвалидностью и получить финансовую поддержку, могут обращаться в центры занятости населения.

Подробная информация о государственных мерах поддержки работодателей, принимающих на работу инвалидов, размещена на портале Минтруда Кузбасса в разделе «Работодателям».