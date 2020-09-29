Кузбасс воспитывает молодых профессионалов

В инновационные лаборатории колледжа закупили современное оборудование, отвечающее самым последним требованиям. Фото: пресс-служба АПК

В Юрге на базе Юргинского технологического колледжа открылись пять инновационных лабораторий. В мастерских сможет заниматься более тысячи студентов.

Как рассказали в администрации правительства Кузбасса, учащиеся в современных мастерских будут осваивать новые знания по таким компетенциям, как «Графический дизайн», «Кондитерское дело», «Парикмахерское искусство», «Поварское дело» и «Эстетическая косметология». Также аудитории могут стать площадкой для мероприятий движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и профессиональных проб школьников. На создание проекта было выделено 34,1 миллиона рублей.

Чтобы подрастающее поколение всегда оставалось на современной волне, было закуплено оборудование, отвечающее всем последним требованиям. Так, для компетенции «Поварское дело» в мастерской установлены планетарный миксер, современная электрофритюрница, электромясорубка, пароконвектомат с тремя секциями и индукционная плита. Оборудованы рабочие места для занятий косметологией. В мастерских парикмахерского дела установлены аппараты для ускорения окрашивания и завивки, а также для лечения волос. В мастерскую графического дизайна закуплены 20 компьютеров Apple iMac общей стоимостью более 8,4 миллиона рублей.

До конца 2020 года еще 14 таких лабораторий откроются в Кемерове и Прокопьевске. Аудитории оборудуют в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».

Как отметил губернатор Сергей Цивилев, сегодня регион нуждается в специалистах такого уровня, которые детально разбираются в тонкостях своей профессии. Поэтому особое внимание уделяется развитию системы среднего профессионального образования.

- Много средств направляется именно на оснащение учреждений, обновление их материально-технической базы. Отличный результат кузбасской сборной на чемпионате WorldSkills Russia доказал, что подготовка кадров в Кузбассе уже находится на высоком уровне, но мы не собираемся останавливаться на достигнутом, - отметил глава региона.

В этом году на оснащение всех лабораторий будет направлено в общей сложности 152,2 миллиона рублей. 97,2 миллиона составляет федеральное финансирование, из областного бюджета выделено 45,3 миллиона рублей, из внебюджетных источников - 9,7 миллиона.

ПОДРОБНОСТИ

В 2019 году в пяти техникумах и колледжах области открылись 25 инновационных мастерских. На 2021 год, когда будет праздноваться 300-летие Кузбасса, запланировано обновление материально-технической базы Беловского многопрофильного, Ленинск-Кузнецкого политехнического, Новокузнецкого транспортно-технологического, Кузнецкого индустриального техникумов, Кузнецкого техникума сервиса и дизайна, Кемеровского коммунально-строительного техникума и Кемеровского педагогического колледжа.

НОВШЕСТВО

Начато строительство экологичного полигона

Уже завершена первая очередь проекта по переработке твердых бытовых отходов.

В Кузбассе начали строить уникальный экологичный полигон твердых коммунальных отходов. На данный момент завершена первая очередь проекта.

Новый полигон, расположенный на два километра западней Кемерова, будет обслуживать сам областной центр, а также город Березовский, Кемеровский и Топкинский муниципальные округа. Планируется, что за год здесь будут перерабатывать более 200 тысяч тонн отходов.

Полигон рассчитан на десять лет эксплуатации. Фото: пресс-служба АПК

Сейчас завершено строительство первого этапа полигона, который рассчитан более чем на 10 лет эксплуатации. Здесь создана вся необходимая инфраструктура - дороги, освещение, водоотведение, сооружения по сбору и удалению фильтрата и биогаза, весовой контроль. Приобретена техника для уплотнения, укладки мусора, дробления крупногабаритных отходов. При строительстве были соблюдены все требования экологической безопасности: полигон спроектирован с учетом розы ветров и находится на необходимом расстоянии от населенных пунктов.

На реализацию первого этапа направлено более 500 миллионов рублей частных инвестиций. Полноценный запуск полигона в эксплуатацию запланирован на 1 ноября текущего года.

ДОБРОЕ ДЕЛО

Юные спортсмены получат подарок в юбилейный год

Региональное правительство выделило субсидии на 2021 год победителям и призерам турнира.

В Кемерове в выходные состоялся первый командный юношеский турнир «Лига борьбы Кузбасса». Он прошел под эгидой международного турнира по вольной борьбе «Шахтерская слава».

К сожалению, традиционный турнир стал одним из тех соревнований, на которые тоже оказала влияние пандемия коронавируса. Но совсем от спортивного праздника в регионе решили не отказываться - турнир был переведен в формат областных молодежных состязаний.

В Кемерове состоялся первый командный юношеский турнир «Лига борьбы Кузбасса». Фото: vk.com/tsivilev42

- Турнир «Шахтерская слава» - «Лига борьбы Кузбасса» - это отличная возможность для молодых спортсменов заявить о себе. Надеюсь, в будущем многие из участников турнира дорастут до сборной Кузбасса или России, - отметил губернатор Сергей Цивилев.

Всего участие в турнире принимали 11 команд, представляющих Кемерово, Новокузнецк, Белово, Осинники, Анжеро-Судженск, Междуреченск, Березовский, пгт Промышленная и Беловский муниципальный район. В составе каждой сборной было по 10 борцов в возрасте 13-14 лет.

По итогам соревнований сильнейшей командой стали борцы из Новокузнецка. Ребятам вручили переходящий кубок «Лиги борьбы Кузбасса». Второе место досталось беловчанам, а «бронзу» увезли домой спортсмены из пгт Промышленная. Участники, занявшие призовые места, награждены дипломами, медалями и денежными призами.

По решению регионального правительства победитель, а также две сборные-призера в 2021 году получат субсидии из областного бюджета на ремонт тренировочного зала или приобретение уличного спортивного оборудования. К предстоящему 300-летию Кузбасса это станет для юных борцов и их тренеров замечательным подарком.