Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 30 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ежедневно в Кузбассе меняется ситуация с коронавирусом. А мы следим за развитием событий и рассказываем вам о самом важном и актуальном.

За минувшие сутки в Кузбассе сразу 156 человек заболели коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии составило 9842 человека.

Также выросло и число выздоровевших: 84 пациента вылечились и покинули больничные стены. Общее же их число достигло 7009 человек.

Кроме того, увеличилось и число смертей среди пациентов с коронавирусом. Еще один человек скончался за минувшие сутки. Как сообщает оперативный штаб, у мужчины 1977 года рождения из Мариинска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета.

В медицинских станционарах под наблюдением врачей остаются и получают необходимую медицинскую помощь 2726 пациентов с COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3120 человек.