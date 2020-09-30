Угольные сорбенты, сердечные клапаны и беспилотные самосвалы

Представители холдинга «Российские космические системы» провели рабочее совещание с губернатором Сергеем Цивилевым и членами правительства Кузбасса. Фото: пресс-служба АПК

Научно-образовательный центр «Кузбасс», созданный год назад, подводит итоги первого года своей работы. И они не могут не радовать - за такой короткий срок налажены связи с образовательными учреждениями, научными сообществами, промышленными предприятиями, представителями бизнеса. Увидело свет, а также находится в разработке немало интересных и важных для экономики Кузбасса проектов.

Научный центр мирового уровня

Кузбасс вошел в число пяти регионов России, где в рамках нацпроекта «Наука» были созданы научно-образовательные центры (НОЦ) мирового уровня. Организация работает в регионе ровно год и в будущем планирует объединить крупные научные и образовательные центры в Сибири.

Первый этап развития НОЦ рассчитан на пять лет, но уже сейчас центр значительно продвинулся в разработке и внедрении лучших практик в различных областях жизнедеятельности региона. Среди значимых изобретений - система дезинфекции офисных помещений с использованием искусственного тумана. Установка распыляет антисептические вещества над рабочей зоной с заданной периодичностью и объемом средства. Разработчики подсчитали, что дезинфекция с помощью искусственного тумана в шесть раз быстрее ручной обработки, а автоматическое распыление тумана позволяет избежать прямого контакта человека с химией.

Еще одна значимая разработка кузбасских ученых - комплекс ФОДЖ, предназначенный для сверхглубокой очистки огнестойких масел, используемых в атомной энергетике. Данная технология позволит атомщикам продлить срок службы эксплуатационных масел, уменьшить количество ремонтов, обеспечить надежность работы маслонаполненного оборудования, а также сэкономить значительные средства. Разработка уже запущена в производство.

Высокие технологии

В данный момент участники НОЦ «Кузбасс» работают над созданием комплексных научно-технических программ (КНТП) полного инновационного цикла. Главная среди них - инициатива «Чистый уголь - зеленый Кузбасс», которая включает в себя 29 проектов. Реализация программы позволит достичь высокого уровня импортозамещения продуктов и технологий в горнодобывающей отрасли и создать

1,2 тысячи новых рабочих мест. Кроме того, проект обеспечит налоговые отчисления в размере 3,6 миллиарда рублей в региональный и федеральный бюджеты. С начала 2020 года около 50 проектов программы «Чистый уголь - зеленый Кузбасс» прошли регистрацию в Роспатенте.

Одновременно с этим специалисты работают еще над четырьмя комплексными научно-техническими программами - это «Медицина высоких технологий», «Высокотехнологичная металлургия», «Инновационное машиностроение» и «Цифровое кольцо Сибири». В числе изобретений - технологии производства уникальных сердечных клапанов, угольных сорбентов, приборов для измерения уровня запыленности в шахтах, системы диспетчеризации открытых горных работ, беспилотные самосвалы и многое другое. Также разрабатываются программы для сохранения биологического разнообразия, проводится рекультивация почвы, внедряются современные системы по очистке промышленных выбросов и стоков.

Кроме того, в 2020 году стартовали проекты «Школы НОЦ» и «Научный десант», которые предназначены для подготовки кадров для научно-образовательных центров. В них приняли участие более 200 учащихся общеобразовательных организаций и 22 молодых ученых. А в рамках международного сотрудничества открыты представительства НОЦ «Кузбасс» в Китае и Монголии.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В число участников НОЦ «Кузбасс» входят шесть высших образовательных учреждений, два научно-исследовательских института и восемь организаций, представляющих бизнес-структуры Кузбасса.

Партнерами центра являются 18 образовательных и научных организаций, 10 институтов развития и 39 организаций реального сектора экономики.

ДОБРОЕ ДЕЛО

На поддержку аграриев выделили почти 57 миллионов рублей

Средства пойдут на компенсацию затрат при выращивании рапса и сои.

Аграриям Кузбасса выделено почти 57 миллионов рублей на производство рапса и сои. Средства будут направлены на компенсацию затрат, которые возникают при выращивании этих культур.

Средства поддержки выделены из федерального и областного бюджетов в рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК в Кузбассе», входящего в нацпроект «Международная кооперация и экспорт».

Как рассказали в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона, примерно треть кузбасского рапса уходит на экспорт за рубеж - в Китай, Канаду и Беларусь. В прошлом году было отгружено 33,2 тысячи тонн рапса, а за восемь месяцев 2020 года - уже 24,2 тысячи тонн.

- Всего на поддержку было выделено 56,6 миллиона рублей, - рассказали в администрации правительства Кузбасса. - Получателями субсидий стали 23 сельхозтоваропроизводителя, которые применяют интенсивные аграрные технологии: используют минеральные удобрения, районированные сорта и гибриды. Размер субсидии - 1374 рубля за тонну продукции, реализованной или отгруженной на переработку с сентября 2019 по август 2020 года.

ПОСТРОИЛИ

Четыре детские площадки открылись в сельских территориях

Всего же в 2020 году на создание 16 новых детских площадок направлено 11 миллионов рублей. Фото: vk.com/tsivilev42

К юбилейному 2021 году в территориях появится еще 10 таких объектов.

В сельских территориях продолжают улучшать социальную инфраструктуру. Неотъемлемой частью этой работы является строительство игровых и спортивных площадок.

- Установка детских игровых комплексов - одна из мер по улучшению условий проживания в селах и поселках Кузбасса. Важно, чтобы не только в городах, но и в небольших населенных пунктах семьи с детьми имели возможности для комфортного и активного отдыха, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

На прошлой неделе четыре детские площадки установили в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». До конца текущего строительного сезона в Кузбассе появится еще 10 подобных объектов.

Новые места для отдыха детей теперь есть в селах Усть-Чебула и Николаевка в Чебулинском районе, в поселке Центральный Топкинского округа и в селе Пача Яшкинского округа. Еще раньше такие игровые комплексы разместили в деревне Сарапки и селе Каменка Крапивинского округа. Всего же в 2020 году на создание 16 новых площадок было направлено 11 миллионов рублей.

Напомним, что региональная программа «Комплексное развитие сельских территорий Кузбасса» стартовала в 2020 году в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Она призвана сохранить уровень сельского населения не менее 13,5 процента за счет повышения качества жизни людей, в первую очередь - улучшения жилищных условий и увеличения дохода населения.