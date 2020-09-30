Сергей Цивилев: Образование - один из безусловных приоритетов развития Кузбасса

Заместитель председателя Правительства России Татьяна Голикова вручила Сергею Цивилеву диплом II степени за достижения Кузбасса в чемпионате. Фото: пресс-служба АПК

Кузбасс стал серебряным призером VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Сборная региона завоевала 40 медалей различного достоинства.

Напомним, что финал чемпионата проходил с 6 по 21 сентября, в этом году его организатором выступил Кузбасс. Участниками первенства молодых профессионалов стали около трех тысяч конкурсантов и 700 экспертов из 85 регионов России и разных стран мира. Студенты и школьники состязались по 130 компетенциям, которые соответствуют семи блокам профессий: строительство и строительные технологии; информационные и коммуникационные технологии; творчество и дизайн; производство и инженерные технологии; сфера услуг; транспорт и логистика; образование.

В новом формате

Из-за пандемии коронавируса в этом году соревнования проходили в смешанной очно-заочной форме, а координировали и оценивали участников эксперты в трех центрах управления - главный располагался в Новокузнецке, еще два - в Москве и Казани.

Проведение соревнований в непривычном формате не только не снизило их уровень, но, напротив, позволило подняться на новую ступень. Как отметил губернатор Сергей Цивилев, чемпионат во многом стал инновационным. Из-за ограничений его предлагали перенести, но впервые в истории было принято решение провести состязание в комбинированном формате.

- Этот гибридный способ организации оправдал себя: благодаря онлайн-технологиям в чемпионате смогло принять участие рекордное количество человек, практически в два раза больше, чем обычно. Также благодаря автоматизации был минимизирован человеческий фактор в оценке конкурсантов, а объективность здесь, как и в спорте, очень важна. Я уверен, что многие элементы онлайн-соревнований, примененные на этом чемпионате, будут использоваться и в дальнейшем, - отметил глава региона.

Награды - подтверждение качества образования

В чемпионате принимали участие около трех тысяч конкурсантов. Фото: пресс-служба АПК

Участники из Кузбасса готовились к соревнованиям профессионального мастерства не один месяц, и их усилия не прошли даром - в копилке сразу 40 медалей разного достоинства. Из них девять золотых наград, 11 серебряных и 20 бронзовых. Кроме того, 55 кузбассовцев стали обладателями почетных медальонов чемпионата «За профессионализм». Такие результаты обеспечили сборной региона почетное второе место среди сильнейших команд страны. Кроме того, некоторые участники чемпионата были отмечены персональными наградами. Так, студент Кемеровского горнотехнического техникума Владислав Барышев, который соревновался в компетенции «Электрослесарь подземный», признан «Лучшим конкурсантом Кузбасса».

- Образование - один из безусловных приоритетов развития региона. Второе место в общекомандном зачете на соревнованиях мирового уровня как нельзя лучше доказывает качество знаний и умений, которые предоставляют наши образовательные учреждения. Уверен, этот чемпионат стимулирует дальнейшее развитие системы среднего специального образования в области. А приобретенный специально WorldSkills Russia Центр обработки данных в дальнейшем будет работать на цифровизацию всего Кузбасса, - подчеркнул Сергей Цивилев.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Открыты еще три современных ФАПа

Всего до конца года в регионе введут в эксплуатацию 34 фельдшерско-акушерских пункта в отдаленных территориях.

Еще три современных фельдшерско-акушерских пункта открылись в Кузбассе на прошлой неделе. Теперь жителям Киселевска, а также Гурьевского и Промышленновского муниципальных округов получать первичную медицинскую помощь стало проще и удобней.

Строительство ФАПов стало возможным благодаря проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», являющемуся частью нацпроекта «Здравоохранение».

- Мы последовательно реализуем программу по обеспечению доступной и качественной медицинской помощью жителей даже самых отдаленных территорий Кузбасса. Только в этом году в 12 муниципалитетах Кузбасса будут открыты 34 ФАПа. Федеральное финансирование установки и оборудования всех медпунктов составит 147,8 миллиона рублей. Из бюджета области на подключение конструкций к коммунальным сетям и благоустройство прилегающих территорий выделено более 10 миллионов рублей, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В Гурьевском муниципальном округе ФАП построили в поселке Тайгинский Леспромхоз. Он будет обслуживать 110 человек, в том числе 16 детей. В округе это уже третий фельдшерско-акушерский пункт за год, ранее они появились в деревне Мостовая и селе Кочкуровка. На их установку из федерального бюджета было выделено более 10 миллионов рублей. А первый модульный ФАП появился в 2019 году в деревне Шанда, его финансирование составило 3,6 миллиона рублей.

На территории Промышленновского муниципального округа открылся уже 33-й по счету ФАП, на этот раз в деревне Пархаевка. Теперь жителям не придется ездить в соседнее село Краснинское, чтобы пройти диспансеризацию. Медицинскую помощь оперативно смогут получить 213 человек, в том числе 18 детей.

До конца года фельдшерско-акушерские пункты откроются в 12 территориях. Фото: vk.com/tsivilev42

А в Киселевсе новый модульный ФАП открыли в селе Верх-Чумыш. Этого события с нетерпением ждали и в близлежащих деревнях - Александровке, Березовке и Октябринке.

Во всех мобильных пунктах можно получить плановую и неотложную медицинскую помощь, пройти профосмотр, диспансеризацию и вакцинацию, а также приобрести лекарственные препараты. Здесь созданы комфортные условия и для медицинских работников, и пациентов: оборудованы кабинет приема и процедурно-прививочный кабинет, место ожидания для пациентов, санузел, раздевалка для персонала и помещение для хранения лекарств. В ФАПах имеются централизованная система водоснабжения, электроотопление по системе «теплый плинтус», канализация, вентиляция, система кондиционирования воздуха и пандусы для маломобильных групп населения.

Медпункты оснащены современным оборудованием. В распоряжении врача есть дефибриллятор, электрокардиограф, пульсоксиметр, спирометр, аппарат для проведения экспресс-анализов крови на сахар, гемоглобин и холестерин. Предусмотрено подключение передвижного флюорографа.

Следующими на очереди будут Яйский и Кемеровский муниципальные округа - здесь в скором времени тоже появятся современные фельдшерско-акушерские пункты.