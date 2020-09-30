Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 1 октября Фото: Артем КИЛЬКИН

Ежедневно в Кузбассе меняется ситуация с коронавирусом. А мы следим за развитием событий и рассказываем вам о самом важном и актуальном.

За минувшие сутки в Кузбассе сразу 162 человека заболели коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии составило 10 004 человека.

Также выросло и число выздоровевших: 124 пациента вылечились и покинули больничные стены. Общее же их число достигло 7133 человек.

Кроме того, увеличилось и число смертей среди пациентов с коронавирусом. Еще трое человек скончались за минувшие сутки. Как сообщает оперативный штаб, у мужчины 1947 года рождения из Мариинска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. У мужчины 1957 года рождения из Крапивинского района и мужчины 1959 года рождения из Кемерова также развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. В двух последних случаях болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.

В медицинских стационарах под наблюдением врачей остается и получает необходимую медицинскую помощь 2761 пациент с COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2684 человека.

Статистика по данным Яндекса. Фото: Яндекс

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