Цифровая экосистема Россельхозбанка вышла в финал международного конкурса Eye on Innovation Award

Экосистема Россельхозбанка «Свое Фермерство» для цифровизации малых и средних крестьянских хозяйств вошла в шорт-лист финалистов конкурса инноваций Eye on Innovation Award в номинации «Финансовые сервисы 2020». За последние четыре года это первый случай появления российской компании в финале этой престижной международной премии.

На победу в конкурсе, учрежденном известной консалтинговой компанией Gartner, номинирована цифровая экосистема для предприятий АПК, разработанная Россельхозбанком. Ее задача – способствовать IT-трансформации микро-, малых и средних предприятий агросектора. Платформа объединяет именно те цифровые решения и сервисы, которые позволят небольшим фермерским хозяйствам без дополнительных затрат автоматизировать решение каждодневных задач и сосредоточиться на росте бизнеса.

За право назвать экосистему «Свое Фермерство» самым инновационным решением в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке Россельхозбанк будет бороться с такими компаниями, как международный банк Deutsche Bank, французская страховая группа Axa, крупнейший банк региона Ближний Восток из Бахрейна – Bank ABC и самым цифровым банком Польши – mbank.

«Экосистема от Россельхозбанка делает современные цифровые решения доступнее для небольших крестьянско-фермерских хозяйств, которые чаще всего не имеют средств и ресурсов для самостоятельной комплексной цифровизации. Проблемы, которые решают представленные на платформе сервисы, были обозначены самими фермерами – в их числе телемедицина, удаленное наблюдение за посевами и животными, недостаток кадров и многое другое. Уверена, что прикладная направленность платформы станет дополнительным фактором успеха при выборе победителя конкурса», – отметила Директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Основной блок информационных сервисов экосистемы – это агротехнологические решения, которые помогают фермеру сокращать издержки и повышать производительность. Это биотехнологии, и робототехника, технологии интернета вещей, точного земледелия на основе данных со спутниковых снимков, а также новейшие технологии управления сельским хозяйством для контроля состояния посевов, прогнозирования, планирования и учета операций в сельском хозяйстве. Также экосистема Россельхозбанка облегчает фермерам процесс получения квалифицированной ветеринарной помощи, предоставляя ее в удобном онлайн-формате.

Сервисы экосистемы помогают и в продвижении товаров и услуг фермеров. Так, аграрии с использованием платформы могут самостоятельно предлагать свои товары широкому кругу поставщиков, в том числе находить клиентов в сегменте HoReCa. Кроме того, для повышения рентабельности бизнеса экосистема РСХБ предоставляет сервис, который позволяет аграриям раскрыть свой туристический потенциал и стать настоящими специалистами агротуриндустрии. Платформа также позволяет решить кадровый вопрос с помощью агрегатора резюме и вакансий в агросекторе.

Финал конкурса будет проводиться в Барселоне, Испания, в режиме онлайн 26 ноября 2020 г. в 16.00 по московскому времени. Среди финалистов из других регионов мира – платежная компания MasterCard с продуктом Connected Intelligence, американский банк Morgan Stanley с продуктом Impact Quotient, финансовая компания Ant Group, являющая дочерней структурой крупнейшей китайской корпорации Alibaba с продуктом Intelligent Claims Assistance System и дочерний банк крупнейшей страховой компании Ping An - Ping An Bankс продуктом Intelligent Risk Control Platform.

Gartner, Inc. — ведущая мировая исследовательская компания, специализирующаяся на изучении рынка информационных технологий, член S&P 500. Компания снабжает бизнес-лидеров знаниями и инструментами для достижения критически важных целей сегодня и построения успешных организаций завтра. Комплекс экспертиз, основанный на данных исследований, позволяет клиентам принимать правильные решения по наиболее важным вопросам. Gartner — надежный консультант и объективный источник информации для более чем 15 000 компаний в 100 странах мира.

Конкурс Eye on Innovation Award

Ежегодные награды Gartner Eye on Innovation Award присуждаются компаниям, предоставляющим финансовые услуги, за инновационное использование технологий для реализации лучших в своем классе инициатив.

Все заявки оцениваются компанией Gartner, а финалисты отбираются путем сравнения с мировыми стандартами в эффективности.

Подача заявки открыта для любых компаний, предоставляющих финансовые услуги конечным пользователям (таким как банки, страховые компании и компании по управлению инвестициями), внедрившим инновационную цифровую инициативу, продукт или услугу в течение прошедшего года.

Генеральная лицензия Банка России № 3349 (бессрочная).

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