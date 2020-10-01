Более 4 миллионов клиентов Россельхозбанк приняли участие в акции по восстановлению сибирской тайги

Россельхозбанк (РСХБ) совместно с платежной системой MasterCard весной 2021 года высадят в Сибирской тайге 30 тысяч саженцев кедра. Мероприятие станет финалом совместной акции «Поставьте на карту спасение леса», в которой приняли участие более 4 125 728 клиентов банка.

В рамках акции с каждой покупки от 500 рублей по картам РСХБ системы MasterCard 5 рублей отчислялись в фонд на восстановление леса Сибири. По итогам акции были закуплены саженцы кедра, выращенные из семян в лесных питомниках. Сорт саженцев был подобран специально под природно-климатические условия тайги. До момента высадки они будут храниться в специальных условиях местных питомников до момента весенней высадки

«Для Россельхозбанка, опорного банка российского АПК, забота о природе играет важную роль. Производство качественных продуктов невозможно без здоровой экологии. Таежные массивы занимают огромную территорию России и играют ключевую роль в очистке воздуха. Несмотря на то, что восстановление леса тайги может занимать не один десяток лет, мы осознаем, что каждое посаженное дерево – новый шаг на пути к здоровому будущему нашей планеты и забота о грядущих поколениях», - отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания Юлия Деменюк.

Весной 2021 года более 200 квалифицированных специалистов будут заниматься подготовкой почвы и высадкой деревьев в Сибири. К посадке было решено приступить в следующем году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.

«Как для Mastercard, так и для Россельхозбанка прошедшая экологическая инициатива стала ценным опытом с отличным результатом. К сожалению, пандемия внесла свои коррективы в наши планы. Перенос итогового события акции на весну 2021 года продиктован заботой обо всех участниках мероприятия», - отметил Владислав Святик, директор по продажам Mastercard в России.

В рамках акции был также разыгран приз - путешествие на Байкал для всей семьи. Его обладателем стала жительница города Унеча Брянской области.

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Партнерский материал.