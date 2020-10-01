Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 2 октября Фото: Артем КИЛЬКИН

Ежедневно в Кузбассе меняется ситуация с коронавирусом. А мы следим за развитием событий и рассказываем вам о самом важном и актуальном.

За минувшие сутки в Кузбассе сразу 167 человек заболели коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии составило 10 171 человека.

Также выросло и число выздоровевших: 182 пациента вылечились и покинули больничные стены. Общее же их число достигло 7315 человек.

Кроме того, увеличилось и число смертей среди пациентов с коронавирусом. Еще трое человек скончались за минувшие сутки. Как сообщает оперативный штаб, у мужчины 1940 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. У мужчины 1952 года рождения из Киселевска причина смерти та же - двусторонняя полисегментарная пневмония. У женщины 1972 года рождения из Кемерова двусторонняя полисегментарная пневмония протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.

В медицинских стационарах под наблюдением врачей остаются и получают необходимую медицинскую помощь 2743 пациента с COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 2531 человек.

Статистика по данным Яндекса. Фото: Яндекс

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