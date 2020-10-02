Как весело и ярко провести выходные в Новокузнецке

В Новокузнецке ежегодно проводится фестиваль «Джаз у Старой крепости». Фото: Кадр видео джаз-клуба «Геликон»

Все будет джаз!

Спешим на открытие творческого сезона.

Джаз - та самая музыка, которая звучит в душе ценителей прекрасного. А именно такими - тонко чувствующими, умеющими слушать и слышать, творческими людьми и славится земля Кузнецкая. В Новокузнецке ежегодно проводится фестиваль «Джаз у Старой крепости», присутствовать на котором считают за честь звезды мирового масштаба.

Увы, в 2020 году все идет не так, как планировалось. Не было знаменитого фестиваля, не было традиционных концертов. Тем не менее новый - 36-й - концертный сезон Губернаторского джаз-клуба «Геликон» все же стартовал - ярко, феерично и в совершенно непривычном формате. Впервые в истории джаз-клуба творческий сезон открылся виртуальным концертом. Однако артисты, выступавшие на нем, вполне реальные! Это «Новый Кузнецкий биг-бенд», вокалистка Елена Жилина, квинтет Никиты Арыкова, ансамбль «Кузнецкий диксиленд».

И пусть в этом сентябре не получилось побывать на концерте, впитать каждой клеточкой его неповторимую атмосферу, насладиться звуками музыки, общением с единомышленниками и ощутить радость встречи со старыми друзьями, у каждого из нас есть шанс побывать на открытии творческого сезона виртуально. Так давайте же вместе отправимся в музыкальное путешествие!

Отправляемся на открытие творческого сезона виртуально – сюда >>

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В этом году 125 лет со дня рождения литературного хулигана. Фото: Новокузнецкий художественный музей

Прогулка по есенинским местам

Отправляемся в далекую Рязанскую губернию на встречу с поэтом.

Его стихи - западающие в душу, музыкальные, задумчиво-печальные и веселые хулиганские вот уже сотню лет звучат и звучат. Музыканты - барды и рокеры - с удовольствием поют песни, в основу которых положены стихи Сергея Есенина. Его произведения читают и в начальной школе, и в выпускных классах. У каждого - свой Есенин, свои любимые стихи, образы и настроения.

Но сегодня мы не станем читать стихов ни про белую березу, ни про заиндевелый клен, ни про семерых щенят, ни про последнюю забаву скандалиста. Вместе с хранителем фонда графики Новокузнецкого художественного музея Эльвирой Лабер мы отправимся в путешествие по есенинским местам. Благодаря литогравюрам художника Андрея Вагина заглянем в родное село Сергея Есенина - Константиново Рязанской губернии, прогуляемся по заливным лугам и отправимся в ночное стеречь лошадей, посмотрим на избу поэта и церковь, где его крестили…

Путешествие обещает быть интересным. И, скорее всего, вы откроете для себя нового Есенина - кудрявого бунтаря, так тонко чувствовавшего мир.

Отправляемся в путешествие по есенинским местам – сюда >>

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На выставке представлены редкие экспонаты звуковоспроизводящей техники рахных эпох. Фото: Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Очарование музыки

На чем слушали музыку раньше?

Когда-то давным-давно услышать любимую музыкальную композицию можно было либо в исполнении уличных музыкантов, либо в театрах или при дворах знатных особ. Постепенно стали появляться различные устройства, способные записывать и воспроизводить музыку, а потом - даже передавать ее на расстояние! Сегодня, чтобы услышать музыку, достаточно нажать кнопку на телефоне, а небольшая флешка способна вместить такое огромное количество часов музыки, что любой меломан середины ХХ века умер бы от зависти!

Музыка стала доступной, но от этого не менее ценной. Мы же сегодня отправимся на выставку звуковоспроизводящей техники разных эпох. На этой выставке, которая открывается в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость», представлены редкие экспонаты, среди которых - антикварный тумбовый граммофон Viola иностранного производства 1-й трети XX века. Такие граммофоны ставили только в богатых домах того времени. Есть на выставке патефон, произведенный на Московском патефонном заводе в 1950-е годы. А еще - электрофон «Юность» и электропроигрыватель «Ласточка» (ЭГ-1), выпущенные в 1950-1960-е годы в Ленинграде.

И это - далеко не все, что можно будет увидеть на выставке «Очарование музыки». Ее открытие состоится 1 октября, но если вы не сможете присутствовать на этом событии, можно будет посмотреть видеоролик, сделанный на открытии, в аккаунтах «Кузнецкой крепости» в социальных сетях и в YouTube. Или же прийти в музей и самим рассмотреть каждый экспонат.

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1, т.: (384-3) 36-00-92

Время работы: понедельник - пятница, с 9.30 до 17.30, суббота, воскресенье - с 10.00 до 17.00

Цена комплексного билета на посещение экспозиции музея: от 100 до 250 рублей.

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Специалисты музея познакомят зрителей с необычным предметом. Фото: Новокузнецкий краеведческий музей

Светец - зачем он нужен?

Знакомимся с необычным предметом.

Это сегодня слово «светец» вызовет лишь улыбку, а о назначении предмета многие могут лишь догадываться. А ведь когда то без светца не обходились ни в одном доме! Светец делали из массивного куска дерева, украшали резьбой, а на его верхушке обязательно находился четырехгранный прут - светильня. Именно туда ставили лучины.

Светцы бывали разными. Одни были рассчитаны лишь на одну лучину, другие были способны осветить всю горницу. А уж как дорожили светцами пряхи! Ведь именно им в долгие зимние вечера освещали работу лучины.

Как долго были в ходу светцы? Как рядом с ними ставили ведра с водой? Ответы на эти вопросы знают специалисты Новокузнецкого краеведческого музея. А еще они расскажут небольшую историю светца, который находится в музее. Кстати, обратите внимание на его орнамент - он «говорящий»!

Отправляемся в музей онлайн – сюда >>

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Под куполом переплетенных ветвей деревьев ребятишкам предстоит постичь самые азы астрономии. Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Отправляемся с Хрумкой к звездам!

Готовимся к полету на волшебной ракете.

Лесные зверьки - грызун Хрумка и куница Куня - однажды посмотрели в ночное небо и увидели на нем множество звезд. Откуда они появились? Как называются? А далеко ли до самого яркого ночного светила - Луны? Очень взволновали эти вопросы Хрумку и Куню, и отправились они в сказочную лесную школу астрономии. А заодно и пригласили с собой ребятишек.

И вот - урок в лесной школе астрономии. Под куполом переплетенных ветвей деревьев ребятишкам, Хрумке и Куне предстоит постичь самые азы астрономии, а потом - отправиться на волшебной ракете в невероятное путешествие по Солнечной системе вместе с добрым роботом-проводником.

Итак, сделаем первый шаг к звездам!

Планетарий имени Альберта Федорова

пр. Металлургов, 16а, т.: (384-3) 74-51-14

4 октября, начало в 13.00

Цена билетов: 200 рублей.