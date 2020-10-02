В юбилейный год начнут готовить специалистов по цифровизации

Губернатор Сергей Цивилев постоянно подчеркивает, что развитию высшего и среднего образования в Кузбассе уделяется особое внимание. Фото: пресс-служба АПК

2021 год, когда Кузбасс будет отмечать 300-летие, во многом обещает быть новым - появятся современные объекты культуры и спорта, дороги, жилье. Обновление ждет и сферу образования - и это не только отремонтированные детские сады и школы, но и современные направления обучения молодежи, которой в будущем предстоит развивать регион.

В следующем году в Институте инженерных технологий КемГУ, который в том числе является активным участником НОЦ «Кузбасс», пройдет первый набор на два новых направления подготовки: «Конструирование и технология электронных средств» и «Дизайн».

По первому направлению студенты получат знания и навыки, необходимые для разработки электроники для промышленных и сервисных роботов, настройки и программирования их под производственные цели. Молодые люди, выбравшие направление «Дизайн», научатся разрабатывать дизайн промышленных изделий с учетом эргономики, а также визуализировать дизайнерские решения с помощью компьютерной графики, создавать спецэффекты и анимацию для кино и игр.

Стоит отметить, что развитию цифровых направлений в вузе уделяется большое внимание. Так, в сентябре в КемГУ открылся Институт цифры. Это подразделение занимается прикладными исследованиями в области дистанционного зондирования земли. Еще раньше специалисты вуза разработали геоинформационную систему «Кузбасс», которая позволяет проводить мониторинг автомобильных объектов капитального строительства и земельных участков, инженерной инфраструктуры. В режиме реального времени можно получить актуальные данные о целевом использовании земель, ходе строительных работ, характеристиках предприятий, сейсмической обстановке и другие. Также в системе представлены данные о ходе подготовки цифрового двойника Кемеровской области. В настоящее время уже созданы цифровые модели Кемерова, Новокузнецка, Киселевска и Прокопьевска.

ОТДЕЛ КАДРОВ

Выпускники вузов успешно находят работу

Губернатор Сергей Цивилев обсудил ситуацию в высшем образовании региона на Совете ректоров.

В областном центре прошло заседание Совета ректоров вузов Кузбасса, в котором принял участие губернатор Сергей Цивилев. Участники обсудили ситуацию с трудоустройством выпускников и определили вектор дальнейшего развития высшего образования в регионе.

- В Кузбассе особое внимание уделяется развитию системы высшего и среднего образования. Мы стремимся к тому, чтобы наши вузы были конкурентоспособны в России, а выпускники имели возможности для успешного трудоустройства, - отметил Сергей Цивилев.

По данным министерства образования и науки Кузбасса, сейчас в области действует 17 образовательных организаций высшего образования, из них семь самостоятельных вузов, шесть их филиалов и четыре филиала образовательных организаций других регионов. Занятость выпускников после получения диплома составляет 97 процентов, при этом 67 процентов трудоустраиваются по специальности, а 21 процент - продолжают обучение.

Поднять образование на качественно новый уровень и открыть перед студентами и преподавателями новые перспективы позволило создание Научно-образовательного центра мирового уровня «Кузбасс».

В его состав вошли шесть ведущих вузов области - Кемеровский государственный университет, Кузбасский государственный технический университет, Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия, Кемеровский государственный медицинский университет, Кемеровский государственный институт культуры и Сибирский государственный индустриальный университет, а также два научно-исследовательских института - Федеральный исследовательский центр угля и углехимии СО РАН и НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний.

Партнерами НОЦ являются крупнейшие промышленные компании, образовательные и научные организации России. Задачи НОЦ - профессиональный рост и привлечение российских и зарубежных специалистов, реализация проектов, создание стартапов, разработка стратегии опережающего развития региона.

ДОБРОЕ ДЕЛО

В регионе открылись 42 центра «Точка роста»

Их главная задача - обеспечить качественное образование детям, живущим в самых отдаленных районах области.

В Кузбассе в рамках всероссийского марафона в этом году открылись 42 центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Всего же по всей стране заработало почти три тысячи таких центров.

Как отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, центры, созданные по самым современным требованиям, позволяют предоставлять качественное образование детям, живущим в самых отдаленных районах.

Центры «Точка роста» позволяют предоставлять качественное образование детям, живущим в самых отдаленных районах. Фото: пресс-служба АПК

- Ребята не только будут осваивать новые технологии и изучать робототехнику, но и развивать умение работать в команде, коммуникативные навыки, креативность, стратегическое и пространственное мышление. Новые образовательные центры позволят детям ярче проявить свои таланты и способности. Этот опыт в дальнейшем поможет им быстрее адаптироваться к различным условиям и быть конкурентоспособными при трудоустройстве, - отметил глава региона.

В этом году «Точки роста» открылись в 17 муниципальных округах и шести малых городах Кузбасса. Их создание стало возможным благодаря федеральному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование». На оснащение центров современной техникой было направлено 46,9 миллиона рублей, в том числе 45,5 миллиона - из федерального бюджета.

Каждый из новых центров размещается в двух кабинетах площадью не менее 40 квадратных метров. Один оснащен оборудованием для изучения предметов «Технология», «Информатика» и «ОБЖ» - здесь школьники будут учиться пользоваться 3D-принтерами, квадрокоптерами, шлемами виртуальной реальности, современными компьютерами. Второй кабинет - это коворкинг для проектной деятельности и шахматная гостиная.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Первые 28 центров «Точка роста» открылись в Кузбассе в 2019 году. До 2022 года в регионе планируется создать еще 74 таких образовательных центра. Таким образом, благодаря нацпроекту в Кузбассе будут функционировать 144 «Точки роста».