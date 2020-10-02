В Кузбассе обсудили перспективы развития сельских территорий

Россельхозбанк, Региональный медиахолдинг «Кузбасс» и Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия организовали круглый стол «Комплексное развитие сельских территорий». Мероприятие прошло 30 сентября на базе Кузбасской ГСХА.

Основные темы круглого стола – реализация государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ), меры повышения инвестиционной привлекательности и создания благоприятных инфраструктурных условий на селе.

На круглом столе обсудили специфику сельской ипотеки и возможности её получения, инструменты господдержки фермеров в Кузбассе сегодня, а также вопросы дезурбанизации, проблемы и перспективы кадров на селе.

«На 30 сентября, с момента старта выдач в апреле, через Россельхозбанк льготную ипотеку под 2,7 процента в рамках госпрограммы «Комплексного развития сельских территорий» получили порядка 400 кузбассовцев на общую сумму около 600 миллионов рублей. Зоной роста как раз может стать индивидуальное жилищное строительство – целых коттеджных поселков или улиц», - отмечает директор Кемеровского филиала АО «Россельхозбанк» Виктор Кобзев.

Напомним, ипотеку под 2,7 процента может оформить любой гражданин страны в возрасте от 21 года, на момент возврата кредита заемщику должно быть не более 75 лет. Сумма кредита до 3 миллонов рублей, первоначальный взнос не менее 10 процентов. Так же необходимо иметь хорошую кредитную историю, предоставить справку о доходах за последние 6 месяцев с последнего места работы и копию трудовой книжки. Банк оценивает платежеспособность заемщика, проверяет предоставленные документы и при условии согласования заявки и объекта недвижимости направляет на рассмотрении в Министерство сельского хозяйства. На сайте Министерства сельского хозяйства есть список территорий, на которые распространяется действие программы. Он очень обширный, включающий не только поселки, но и города с населением не более 30 тысяч человек. В список территорий входят практически все сельские поселки и агломерации Кузбасса, всего их 1090.

Сельская ипотека распространяется не только на покупку готового жилья, но и на строительство дома по договору подряда. Для этого земельный участок должен быть в собственности заемщика.

«Сегодня молодёжь не особо рвётся ехать в село. Сельская ипотека – отличный мотиватор для этого. Для молодого человека, который делает выбор после окончания вуза важно быть уверенным в трёх пунктах: интересная работа, уровень заработной платы и социальные условия. Только так мы сможем координировать и развивать сельские территории», - поясняет врио ректора Кузбасской ГСХА Екатерина Ижмулкина.

Также в ходе круглого стола семь студентов Кузбасской ГСХА были награждены благодарственными письмами за победу в конкурсном отборе на получение именной стипендии АО «Россельхозбанк» в размере 12 500 рублей, которая начисляется в качестве поддержки талантливых студентов аграрных вузов, особо отличившихся в учебной и научной деятельности на 2020 – 2021 год.

«Все отмеченные стипендиаты ведут в Кузбасской ГСХА активную научную деятельность под руководством ведущих преподавателей, выступают на научных конференциях, публикуют результаты исследований в сборниках научных трудов и в научных журналах. Мы уверены, что назначение именных стипендий АО «Россельхозбанк» сподвигнет их к продолжению исследовательской деятельности и повышению её результатов», - отметила проректор по учебно-воспитательной работе Марина Александровна Яковченко.

Читайте подробный материал по итогам круглого стола в одном из ближайших номеров газеты «Кузбасс».

Участникам мероприятия стали: Директор Кемеровского филиала АО «Россельхозбанка» Виктор Кобзев, Председатель комитета по вопросам аграрной политики, землепользования и экологии Парламента Кузбасса Михаил Худяков, и директор ГКУ «Агентства по привлечения и защите инвестиций Кузбасса» Ксения Жукова. Заместитель Губернатора Кузбасса по агропромышленному комплексу Алексей Харитонов, Министер сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса Андрей Ариткулов, специалисты ООО «Центр передового земледелия», Главы муниципальных округов присоседились к обсуждению в формате онлайн.

Генеральная лицензия Банка России № 3349

Партнерский материал.