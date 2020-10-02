Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 3 октября Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе каждый день меняется ситуация с коронавирусом. Растет число заболевших и выздоровевших, увеличивается, к сожалению, число умерших. Как складывается ситуация с коронавирусом на утро 3 октября, мы расскажем вам.

По данным оперативного штаба, коронавирус подтвердился еще у 168 жителей Кузбасса. Теперь общее число заболевших с середины марта достигло 10 339 человек. В инфекицонных стационарах области сейчас находятся 2841 человек в настоящее время проходит курс лечения. Кроме того, на 14-дневной домашней изоляции, под наблюдением врачей в инфекционных больницах и обсерваторах находятся еще 2525 человек.

Есть и положительная динамика: с начала пандемии выздоровели и выписаны из больниц 7383 человека. О последних 68 случаях выздоровления стало известно на утро 3 октября.

Одновременно с этим выросло и число смертей: еще два кузбассовца, у которых ранее выявили коронавирус, скончались. Общее число умерших пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, достигло 115 человек.

- У женщины 1974 года рождения из Юрги и у мужчины также 1974 года рождения из Тайги развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. В последнем случае болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы.

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