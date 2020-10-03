Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 4 октября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

День за днем меняется ситуация с коронавирусом в Кузбассе. Так, на утро 4 октября вновь появились как новые заболевшие, так и новые выздоровевшие.

По данным оперативного штаба, на утро 4 октября в Кузбассе еще у 169 жителей региона тесты на коронавирус показали положительный результат. Таким образом, с начала пандемии общее число заболевших достигло 10508 человек. Из них 2914 человек на настоящий момент находятся в инфекционных стационарах региона, а 7476 кузбассовцев с начала пандемии уже прошли лечение, выздоровели и были выписаны из стационара. Кстати, о последних 93 выздоровевших стало известно за минувшие сутки.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2773 человек, - отметили в оперативном штабе.

К сожалению, выросла и печальная статистика. Еще трое кузбассовцев, у которых ранее выявили коронавирус, скончались. Общее число умерших достигло 118 человек.