В Белове полностью обновят систему теплоснабжения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Белове планируется полностью обновить систему теплоснабжения. Кузбасский город вошел в федеральную программу модернизации коммунальной инфраструктуры.

Правительство России одобрило проект реконструкции коммунальной инфраструктуры в городе Белово по программе «60+», которую разработал Минстрой.

Как отметил глава Минстроя России Владимир Якушев на IV Всероссийском водном конгрессе, программа представляет собой инструмент федеральной поддержки тех регионов и конкретных муниципальных образований, где объекты системы жилищно-коммунального хозяйства имеют высокую степень износа.

-После детальной проработки документации и прохождения процедур согласования с Минстроем России региональные команды отобранных городов успешно защитили проекты, взяв на себя обязательства по их реализации в установленные сроки и по заявленным параметрам эффективности, - добавил он.

Помимо Белово, в программу вошли еще четыре города - Орск, Переславль-Залесский, Козьмодемьянск и Новоалтайск. В 2020 году на модернизацию сетей в пяти городах будет направлено в общей 1 миллиард 254,8 миллиона рублей. Проект модернизации коммунальной инфраструктуры города Белово будет реализован в 2020–2022 годах в формате государственно-частного партнерства при поддержке Правительства Кузбасса. За три года инвестор вложит в обновление сетей 1,7 миллиарда рублей.

-Модернизация позволит вывести из эксплуатации шесть неэффективных угольных котельных Белова, расположенных в зонах жилой застройки. В городе будет обновлена вся система централизованного теплоснабжения. Потребители получат бесперебойное тепло от Беловской ГРЭС, что повысит качество коммунальных услуг, а, значит, и качество жизни людей, — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Отметим, что сейчас 35 тысяч беловчан получают тепло от шести неэффективных угольных котельных, в дальнейшем потребители будут переключены на Беловскую ГРЭС, расположенную в 10 километрах от центра города, а старые котельные закроют. Для расширения теплового контура планируется построить новую тепломагистраль протяженностью 12 километров и нарастить мощность конденсационных турбин на самой электростанции. Для этого на ГРЭС пройдет реконструкция двух энергоблоков и вспомогательного оборудования.

Основные работы планируется в 2021 году, полный ввод в эксплуатацию обновленной системы теплоснабжения города намечен на 2022 год.