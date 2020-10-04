Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 5 октября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Каждый день появляются новые данные о ситуации с коронавирусом в Кузбассе. Рассказываем, что важного и актуального произошло за минувшие сутки.

По данным оперативного штаба, на утро 5 октября в Кузбассе еще у 173 жителей региона тесты на коронавирус показали положительный результат. Таким образом, с начала пандемии общее число заболевших достигло 10681 человек.

Выздоровело 34 кузбассовца, с начала пандемии общее число покинувших стационары достигло 7510 человек.

К сожалению, выросла и печальная статистика. Еще трое кузбассовцев, у которых ранее выявили коронавирус, скончались. У мужчины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета и патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Междуреченске. У женщины 1976 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Ленинске-Кузнецком. У женщины 1969 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. Она проживала в Прокопьевске. Общее число умерших достигло 121 человека.

На данный момент медицинскую помощь в станционерах области получает 3050 человек. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3126 человек.

Статистика по данным Яндекса. Фото: Яндекс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кузбасские врачи: Коронавирус может распространяться на расстояние до восьми метров

Кузбасские врачи сообщили, что коронавирусная инфекция может распространяться на расстояние до семи-восьми метров. Она очень опасна и заразна в аэрозольном виде.(подробности)