Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 6 октября Фото: Артем КИЛЬКИН

Ситуация с коронавирусом в Кузбассе вновь изменилась. Мы же расскажем вам о самом главном.

За минувшие сутки 175 человек заболели коронавирусом в Кузбассе. В общей сложности число заболевших с момента начала пандемии достигло 10856 человек. Из них 3170 в настоящий момент получают необходимую медицинскую помощь, еще 2742 находятся под наблюдением в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции.

Кроме того, 52 пациента выписаны из инфекционных больниц с отрицательными тестами на коронавирус. В общей сложности число выздоровевших достигло 7562 человек.

Выросла и печальная статистика: еще трое кузбассовцев умерли. Теперь число смертей среди пациентов с коронавирусом достигло 124.

Статистика. Яндекс

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