Победителям чемпионатов «Молодые профессионалы» и «Навыки мудрых» вручили награды

Награды победителям вручил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Фото: пресс-служба АПК

В Кузбассе чествовали победителей и призеров двух масштабных национальных чемпионатов - «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) и «Навыки мудрых». Сборная Кузбасса впервые стала серебряным призером в общекомандном зачете как среди молодежи, так и среди участников старше 50 лет. В общей сложности представители региона завоевали 46 медалей - 10 золотых, 12 серебряных и 24 бронзовых, а также получили 56 медальонов «За профессионализм».

- Успех представителей Кузбасса на чемпионате WorldSkills Russia является показателем высокого уровня развития профессионального образования в регионе. Мы гордимся нашими победителями и всеми участниками. Уверен, что их мастерство служит залогом наших будущих достижений, - подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на торжественном приеме в честь победителей.

Участников соревнований, экспертов, педагогов и организаторов чемпионата отметили почетными наградами.

Кроме того, участники - школьники и студенты, занявшие первые места в чемпионате, были награждены медалями Алексея Леонова.

ПОДРОБНОСТИ

Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) проходил с 6 по 21 сентября. Его организатором в этом году выступил Кузбасс. Участниками чемпионата стали около трех тысяч конкурсантов и 700 экспертов из 85 регионов России и других стран мира.

III Национальный чемпионат «Навыки мудрых», собравший участников в возрасте 50 лет и старше, проходил с 25 по 27 сентября в очно-дистанционном режиме на площадках 11 профессиональных образовательных организаций. В нем приняли участие жители 64 регионов России.

ДОБРОЕ ДЕЛО

Более 13 тысяч педагогов получили выплаты за классное руководство

В дополнение к региональной поддержке добавилась федеральная.

В Кузбассе более 13 тысяч педагогов получили доплаты за классное руководство. Средства, выделенные из федерального бюджета, стали дополнением к региональным выплатам.

Доплаты за классное руководство делаются в рамках федеральной и региональной программ. Фото: Олег ЗОЛОТО

Как рассказали в администрации правительства Кузбасса, педагоги получили по пять тысяч рублей в рамках федеральной программы поддержки, утвержденной Министерством просвещения России в этом году. Учитывая, что из бюджета области доплачивается по три тысячи рублей за классное руководство, общий размер доплаты составил восемь тысяч рублей.

Другие стимулирующие выплаты работникам образования тоже сохраняются. В их числе - ежемесячная спецвыплата в размере 5,7 тысячи рублей педагогам, являющимся наставниками молодых специалистов, а также выплата в размере восьми тысяч рублей молодым специалистам.

Как сообщает министерство образования и науки региона, ежегодно на поддержку учителей в Кузбассе выделяется более 930 миллионов рублей.

ПЕРЕСТРОЙКА

Кузбасс близок к выполнению годового плана по ремонту дорог

Всего до конца года в регионе будут обновлены и приведены в порядок 170 километров дорог и улиц.

До завершения дорожного сезона в Кузбассе осталось совсем мало времени, и власти подводят предварительные итоги ремонта и строительства магистралей в текущем году.

В общей сложности по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году будет отремонтировано около 170 километров улиц и дорог областного и муниципального значения. По сообщению министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса, работы выполнены на 94 процента, сейчас идет приемка и ввод объектов в эксплуатацию.

- В Кузбассе происходит масштабное обновление всей транспортной инфраструктуры. Только в текущем году по нацпроекту будут отремонтированы 83 дороги. Качественное дорожное полотно позволяет кузбассовцам и гостям региона с комфортом передвигаться по области, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В Кузбассе происходит масштабное обновление всей транспортной инфраструктуры. Фото: пресс-служба АПК

Одним из важных объектов в этом году стал ремонт дороги от въезда в Мариинск до деревни Листвянка Тисульского района - малой родины космонавта Алексея Леонова.

Первую часть маршрута - участок от Усть-Чебулы до Дмитриевки протяженностью 7,8 километра - дорожники отремонтировали в 2019 году.

Продолжаются работы в Чебулинском районе, на участке Дмитриевка - Усть-Серта. Их необходимость обусловлена идущим здесь большим транспортным потоком, в том числе большегрузов, в Красноярский край и Хакасию. В 2020 году будет приведен в порядок самый проблемный участок протяженностью 7,4 километра, работы завершат к середине октября. А в 2021 - 2023 годах ремонт продолжится на участке Усть-Серта - Листвянка - Усть-Колба. В следующем году будет отремонтировано 13 километров пути, за последующие два года - еще 10,5 километра. Всего за пять лет на ремонт 39 километров дороги Мариинск - Листвянка будет направлено около миллиарда рублей.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Лесные пожары будут тушить с помощью новой техники

Обновление парка позволит контролировать ранее недоступные участки лесов.

В Кузбасс поступила новая техника, предназначенная для борьбы с лесными пожарами и незаконными вырубками зеленых насаждений. Обновленный парк позволит контролировать ранее недоступные участки лесов.

54 единицы техники поступили в регион в рамках нацпроекта «Экология» и областной программы «Охрана, защита, воспроизводство лесов и объектов животного мира Кузбасса». В их числе - 21 высокопроходимый автомобиль УАЗ, семь снегоходов отечественного производства и вездеход, который может без дозаправки преодолеть тысячу километров.

- В Кузбассе второй год идет масштабное техническое обновление, которое позволит специалистам лесничеств быть более мобильными и эффективнее бороться с пожарами и незаконными рубками. Теперь лесники смогут контролировать участки, которые ранее были недоступны им из-за бездорожья, - подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В общей сложности на закупку 54 единиц спецтехники было направлено 90,8 миллиона рублей. Еще пять единиц техники на 4,6 миллиона поступят в регион до конца текущего года. А всего до конца 2024 года планируется приобрести более 160 единиц лесопожарной техники, финансирование составит около 350 миллионов рублей. это позволит полностью обновить автопарк, задействованный в тушении лесных пожаров.