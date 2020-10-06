Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 7 октября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ситуация с коронавирусом в Кузбассе вновь изменилась. Сообщаем последние новости на утро, 7 октября.

За минувшие сутки 169 человек заболели коронавирусом в Кузбассе. В общей сложности число заболевших с момента начала пандемии достигло 11025 человек.

139 пациентов выписаны из инфекционных больниц с отрицательными тестами на коронавирус. В общей сложности число выздоровевших достигло 7701 человека.

К сожалению, вновь выросла печальная статистика: еще четверо кузбассовцев умерли. Как сообщает оперштаб, у женщины 1938 года рождения из Киселевска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. У мужчины 1937 года рождения из Новокузнецка также развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Еще у одного мужчины, который родился в 1959 году, развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с сопутствующей онкологической патологией. Он проживал в Белове. У женщины 1955 года рождения из Ленинска-Кузнецкого развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета и патологии сердечно-сосудистой системы. Теперь число смертей среди пациентов с коронавирусом достигло 128.

На данный момент 3196 человек получают необходимую медицинскую помощь в стационарах области, еще 2545 находятся под наблюдением в медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции.

Статистика по данным Яндекса. Фото: Яндекс

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