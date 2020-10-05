В Новокузнецке банда вовлекла в занятие проституцией 30 девушек Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Новокузнецке закончено расследование уголовного дела в отношении местной банды, в которую входили девять человек в возрасте от 25 до 35 лет. Ее участники вовлекли в занятие проституцией 30 девушек, в том числе, двух несовершеннолетних.

По версии следствия, с апреля 2014 по декабрь 2017 года 34-летний новокузнечанин вел противозаконный бизнес по оказанию сексуальных услуг. В организованную им банду входили исполнитель, который подыскивал девушек, диспетчеры, принимавшие заказы, и водители. Девушку заманивали обещаниями хорошего заработка и смогли так вовлечь в занятия проституцией 30 человек. для работниц арендовались квартиры, где они жили и принимали клиентов. Их, в свою очередь, привлекали через объявления в интернете с фотографиями и анкетами девушек.

К секс-рабыням сутенеры предъявляли многочисленные требования. Так, на девушек накладывались штрафы от пяти до 30 тысяч рублей за нарушения внешнего вида и поведения. Обязательным было соблюдение санитарно-гигиенических норм, опрятность, привлекательность, ношение яркой одежды, поддержание в порядке прически и макияжа, вежливость в обращении с клиентами. Полностью запрещалось употреблять алкоголь и конфликтовать друг с другом.

-В основном в занятие проституцией вовлекались девушки из неблагополучных семей, - рассказали СУ СКР России по Кемеровской области. - Один час работы стоил от 1600 до 2500 рублей, из которых девушка могла получить на руки от 400 до 600 рублей. При этом о том, какую сумму заработала девушка, определял организатор, который затем передавал деньги водителю, который отвозившему заработок.

Преступную бухгалтерию во время обысков изъяли. Также были обнаружены и изъяты мобильные телефоны с именами девушек и компьютеры, на которых затем были обнаружены фотографии и анкетные данные работниц.

ОПГ распалась в конце 2017 года, когда между ее участниками начались разногласия. Впрочем, это не помешало 34-летнему главарю и его жене в январе 2018 года снова организовать такой же бизнес. В группу также вошла 29-летняя местная жительница, которая работала диспетчером. Примечательно, что параллельно в индустрию секс-услуг подалась 30-летняя участница первой банды, работавшая там диспетчером. Для этого они привлекла 25-летнюю знакомую.

-Летом 2019 года деятельность групп была пресечена сотрудниками ГУ МВД России по Кемеровской области. Сотрудниками полиции была проделана огромная работа, в результате которой удалось задокументировать и установить всю цепочку преступной схемы, выяснить роль каждого из участников преступной группы. Со следствием все обвиняемые сотрудничали, вину признали, - сообщили в ведомстве.

34-летний организатор преступного бизнеса и 30-летняя обвиняемая заключили досудебные соглашения, в отношении них уголовные дела были выделены в отдельные производства. Сейчас уголовное дело в отношении других участников банды передано на рассмотрение в суд.