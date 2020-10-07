Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 8 октября
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Ситуация с коронавирусом вновь изменилась: выросло число как заболевших и умерших, так и выздоровевщших.
На утро 8 октября в Кузбассе были зафиксированы 168 новых случаев заболевания коронавирусом. С момента выявления первого случая заболевания в инфекционных стационарах региона оказались 11 193 человека.
Число выздоровевших достигло 7835 человек с середины марта, а последние 134 случая были зафиксированы на утро 8 октября. Одновременно с этим 3277 человек продолжают получать медицинскую помощь в стационарах региона.
- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2388 человек, - отмечает оперативный штаб. - Ситуация находится под контролем правительства Кузбасса.
Вместе с этим растет и печальная статистика. Еще три пациента с коронавирусом скончались. В общей сложности с начала пандемии число умерших составило 131 человек.
Статистика. Яндекс.
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