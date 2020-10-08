Сергей ЦИВИЛЕВ: Комфортные условия для жизни и отдыха должны быть у всех

Центральная аллея в городском сквере «Юность» в Гурьевске уже стала любимым местом отдыха горожан. Фото: пресс-служба АПК

В Гурьевском округе открылись 16 благоустроенных дворов и два общественных пространства. Работы проводились в рамках федерального проекта «Формирование современной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

- Благоустройство общественных пространств и дворовых территорий - важная часть работы по комплексному развитию городов и районов Кузбасса. Мы стремимся к тому, чтобы комфортные условия для жизни и активного отдыха были во всех, даже самых отдаленных населенных пунктах области, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Всего на проекты было направлено 25 миллионов рублей, из них более 90 процентов обеспечил федеральный бюджет, остальные средства - это бюджеты разных уровней и помощь спонсоров.

С начала года в Гурьевске отремонтировали 16 дворовых территорий - их заасфальтировали, оборудовали парковки, уложили бордюры. У каждого подъезда установлены лавки и урны, посеян газон. Приведена в порядок центральная аллея в городском сквере «Юность», выполненная в виде кинопленки. Второе общественное пространство создали в Салаире. Здесь на радость местным детям и подросткам установлен комплекс для подвижных игр: уличные мини-тренажеры и детский городок.

Отметим, что Гурьевский муниципальный округ уже четвертый год участвует в федеральном проекте «Формирование современной городской среды». За это время благоустроены девять общественных территорий и отремонтированы 44 двора.

ПОДРОБНОСТИ

В 2020 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в Кузбассе изначально планировалось отремонтировать 300 дворов и 50 общественных пространств. Однако за счет экономии средств по итогам торгов удалось увеличить число объектов до 357 дворов и 54 общественных пространств. Из бюджетов всех уровней на ремонт направлено около 1,2 миллиарда рублей.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Семь современных медпунктов открылось в отдаленных поселках

Теперь медицинская помощь станет для жителей более доступной.

В отдаленных поселках Кузбасса на днях открылись еще семь современных медицинских пунктов. ФАПы установлены по региональному проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение». Сегодня их важность сложно переоценить. Многие жители вынуждены были добираться до районных или городских больниц, тратя на это часы драгоценного времени. Теперь же грамотные специалисты находятся буквально в двух шагах от места проживания.

- Оперативное оказание первичной медицинской помощи жизненно важно для жителей отдаленных территорий. Открытие современных фельдшерско-акушерских пунктов делает профилактику, диагностику и лечение заболеваний доступными даже в относительно небольших деревнях и поселках. С начала года в Кузбассе уже начали работу 16 новых ФАПов, - рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Один из новых медпунктов открылся в деревне Успенка в Кемеровском муниципальном округе. Здесь будет работать выездная бригада узких специалистов из Кемеровской клинической районной больницы. Прием по графику будут вести фельдшер, терапевт, педиатр, стоматолог и акушер-гинеколог. Еще один ФАП площадью 86,4 квадратных метра заработал в деревне Михайловка в Чебулинском районе. С комфортом получать помощь будут и жители села Протопопово Промышленновского района - здесь медпункт появился на месте старой аварийной постройки.

Еще два ФАПа появились в Яйском муниципальном округе. В деревне Ольговка с пациентами продолжит работу опытный фельдшер Любовь Пашкова, стаж работы которой насчитывает 38 лет. А в ФАПе села Ишим медицинскую помощь будут оказывать фельдшер Наталья Меркулова и участковая медицинская сестра Елена Великосельская.

В 2020 году в рамках регионального проекта в Кузбассе появится 34 современных ФАПа. Фото: vk.com/tsivilev42

Долгожданным событием стало открытие модульных ФАПов и в Тяжинском муниципальном округе. В поселке Валериановка новый фельдшерско-акушерский пункт будет обслуживать 321 жителя, в селе Преображенка - 758 человек. Помимо фельдшера, в медпунктах будут вести прием специалисты Тяжинской районной больницы и областные специалисты.

Как отметили в администрации правительства Кузбасса, во всех ФАПах можно получить как плановую, так и неотложную медицинскую помощь. Пункты оснащены пандусами, кнопками вызова персонала, табличками со шрифтом Брайля, поэтому доступны в том числе маломобильным группам населения. Внутри имеется все современное оборудование: дефибрилляторы, электрокардиографы, пульсоксиметры, спирометры, аппараты для проведения экспресс-анализов крови на сахар, гемоглобин и холестерин.

Всего в 2020 году в рамках регионального проекта в Кузбассе появятся 34 современных ФАПа.

РЕМОНТ

В Белове обновят систему теплоснабжения

Город вошел в федеральную программу модернизации коммунальной инфраструктуры.

В Белове планируется полностью обновить систему теплоснабжения. Кузбасский город вошел в федеральную программу модернизации коммунальной инфраструктуры.

Правительство России одобрило проект реконструкции коммунальной инфраструктуры в городе Белово по программе «60+», которую разработал Минстрой.

Как отметил глава Минстроя России Владимир Якушев на IV Всероссийском водном конгрессе, программа представляет собой инструмент федеральной поддержки тех регионов и конкретных муниципальных образований, где объекты системы жилищно-коммунального хозяйства имеют высокую степень износа.

- После детальной проработки документации и прохождения процедур согласования с Минстроем России региональные команды отобранных городов успешно защитили проекты, взяв на себя обязательства по их реализации в установленные сроки и по заявленным параметрам эффективности, - добавил он.

Помимо Белова, в программу вошли еще четыре города - Орск, Переславль-Залесский, Козьмодемьянск и Новоалтайск. В 2020 году на модернизацию сетей в пяти городах будет направлено в общей сложности 1 миллиард 254,8 миллиона рублей. Проект модернизации коммунальной инфраструктуры города Белово будет реализован в 2020 - 2022 годах в формате государственно-частного партнерства при поддержке правительства Кузбасса. За три года инвестор вложит в обновление сетей 1,7 миллиарда рублей.

- Модернизация позволит вывести из эксплуатации шесть неэффективных угольных котельных Белова, расположенных в зонах жилой застройки, - подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. - В городе будет обновлена вся система централизованного теплоснабжения. Потребители получат бесперебойное тепло от Беловской ГРЭС, что повысит качество коммунальных услуг, а значит, и качество жизни людей.

Отметим, что сейчас 35 тысяч беловчан получают тепло от шести неэффективных угольных котельных, в дальнейшем потребители будут переключены на Беловскую ГРЭС, расположенную в 10 километрах от центра города, а старые котельные закроют. Для расширения теплового контура планируется построить новую тепломагистраль протяженностью 12 километров и нарастить мощность конденсационных турбин на самой электростанции. Для этого на ГРЭС пройдет реконструкция двух энергоблоков и вспомогательного оборудования.

Основные работы планируется завершить в 2021 году, полный ввод в эксплуатацию обновленной системы теплоснабжения города намечен на 2022 год.