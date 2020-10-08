Онкологическую службу будут совершенствовать

Сергей Цивилев подчеркнул, что подписанное соглашение сделает онкологическую помощь региона более эффективной. Фото: пресс-служба АПК

Правительство Кузбасса и НИИ онкологии Томского национального исследовательского медицинского центра РАН заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого начнется совершенствование региональной онкологической службы. Главная задача, которую ставят перед собой стороны, сделать диагностику и лечение онкозаболеваний более эффективными.

- Соглашение с Томским научно-исследовательским центром позволит вывести работу онкологической службы Кузбасса на новый уровень. Опыт взаимодействия с одним из лучших НИИ в России поможет нашим специалистам получить новые знания в вопросах профилактики, диагностики, лечения и реабилитации онкобольных. И это нужно делать как можно быстрее, но не ради показателей, а ради жителей Кузбасса, которые должны получать квалифицированную медицинскую помощь, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В рамках достигнутых договоренностей кузбасских специалистов обучат по профильным программам. Совместно с томскими специалистами будут организованы совместные научно-практические мероприятия и исследования. Эксперты НИИ онкологии помогут усовершенствовать областные медицинские стандарты и методические рекомендации по оказанию онкологической помощи. Важной частью совместной работы станет проведение коллегами из соседнего региона мастер-классов и удаленных консультаций для кузбасских онкологов.

Сергей Цивилев подчеркнул, что подписанное соглашение - не единственное, в перспективе будет налажено взаимодействие и с другими крупными российскими и зарубежными онкологическими центрами.

ПОДРОБНОСТИ

Онкологическая служба региона представлена на севере, в Кемерове, Кузбасским клиническим онкологическим диспансером на 370 коек. На юге области, в Новокузнецке, действуют филиал диспансера на 250 коек и детское онкологическое отделение. Функционируют пять онкологических отделений в Прокопьевске, Анжеро-Судженске, Белове, Ленинске-Кузнецком. В прошлом году в области открылись два Центра амбулаторно-онкологической помощи, 27 первичных онкологических кабинетов. Сейчас в Кемерове строится новый хирургический корпус онкоцентра на 180 коек. Чтобы сделать помощь доступней, в отдаленные населенные пункты выезжают бригады врачей-онкологов с переносным диагностическим оборудованием. Также в регионе разрабатывается программа онкологического скрининга и программа сопровождения пациентов в медицинской информационной системе «Куздрав».

НОВШЕСТВО

Первая спортплощадка с искусственным газоном открылась в Мариинске

Ее построили на средства областного бюджета.

В Мариинске появилась первая в городе, а также в районе спортивная площадка с искусственным газоном. К радости местных жителей, использовать ее можно будет круглый год.

- Мы продолжаем улучшать спортивную инфраструктуру Кузбасса, создаем комфортные условия для активного отдыха. Сегодня в Мариинске открылась первая в районе современная площадка с искусственным газоном. Такие объекты всегда становятся центрами притяжения для профессионалов и любителей спорта. Теперь мариинские ребятишки будут и зимой, и летом тренироваться в комфортных условиях. В этом же парке все желающие смогут заниматься скандинавской ходьбой, кататься на коньках или на лыжах, - рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Летом на площадке можно играть в футбол и большой теннис, а зимой здесь зальют каток. Фото: пресс-служба АПК

Новый объект появился в городском парке имени Александра Суворова. Его стоимость составила почти три миллиона рублей, из которых большую часть выделил областной бюджет, остальное добавил муниципалитет. На многофункциональной спортивной площадке уложен искусственный газон, установлены зрительские трибуны на 30 мест, оборудовано освещение. Летом здесь можно будет играть в футбол и большой теннис. А зимой на площадке зальют каток - для хоккея или просто катания на коньках.

Напомним, что в августе этого года Мариинск отметил свое 300-летие. К этому событию один из старейших городов Кузбасса преобразился. По нацпроекту «Жилье и городская среда» отремонтированы восемь дворов, а по программе «100 детских игровых площадок» установлены четыре детских комплекса-корабля. В этом году были отремонтированы улицы Котовского, 50 лет Октября, Ленина, Антибесская, завершается обустройство пешеходной дорожки на улице Ленина.

Основательно обновлено и уличное освещение - более двух тысяч старых светильников заменили на светодиодные, а также дополнительно установили новые фонари. Сейчас в Мариинске идет монтаж архитектурной подсветки исторических зданий. Уже подсвечена городская библиотека, а после реставрации будут оснащены подсветкой фасады 12 домов, входящих в список объектов культурного наследия.

ДОБРОЕ ДЕЛО

В Калтане реконструировали площадь Победы

Теперь здесь могут не только отдыхать горожане, но и проводиться массовые мероприятия.

В Калтане после масштабной реконструкции открылась площадь Победы. Проведенные в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» работы позволили сделать ее не только местом комфортного отдыха горожан, но и проведения массовых мероприятий.

Как рассказали в администрации правительства Кузбасса, площадь обновленной общественной территории составила 1,5 тысячи квадратных метров. На проведение работ направлено 6,4 миллиона рублей, в том числе 5,6 миллиона - из федерального бюджета. Строители расширили территорию, обновили брусчатку, установили новое освещение, скамейки. Также была смонтирована новая система звукового оборудования для уличного оповещения.

Кроме того, на площади были заменены гранитные стелы и мемориальные плиты с именами погибших в годы Великой Отечественной войны, обновлен Вечный огонь. Впервые установлены гранитные бюсты героям-калтанцам: Героям Советского Союза Виктору Гнедину, Михаилу Хорькову, Николаю Шелковникову и полному кавалеру ордена Славы Алексею Полонянкину.