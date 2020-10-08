Интернет-банк Россельхозбанка вошел в ТОП-10 рейтинга Markswebb

Интернет-банк Россельхозбанка вошел в ТОП-10 по результатам ежегодного исследования Markswebb Internet Banking Rank 2020, став одним из самых эффективных для решения ежедневных задач по управлению финансами. За год интернет-сервис РСХБ поднялся в рейтинге на 9 позиций.

Аналитики агентства отметили динамичное развитие сервисов Россельхозбанка. Так в дистанционных каналах обслуживания РСХБ появились возможности совершать переводы через систему быстрых платежей, заключать договоры на обслуживание в рамках брокерских счетов или индивидуальных инвестиционных счетов, проверять и оплачивать штрафы ГИБДД, а также другие функции.

«Россельхозбанк стремится постоянно повышать удобство получения банковских услуг для клиентов. Мы стремимся к тому, чтобы все необходимые банковские услуги можно было получить без посещения офиса. За последний год мы добавили в интернет-банк возможность реализовать как простые, но востребованные повседневные задачи, так и более сложные, которые раньше можно было решить только при личном посещении операционного офиса. Высокая оценка со стороны экспертного сообщества свидетельствует о том, что мы двигаемся в верном направлении», - отметил директор Департамента карточного бизнеса и дистанционного банковского обслуживания Россельхозбанка Андрей Купцов.

В ходе исследования эксперты оценивали дистанционные каналы обслуживания 22 крупнейших российских кредитных организаций. Категория Daily Banking демонстрирует насколько удобен интерфейс интернет-банка для совершения повседневных задач по управлению личными финансами: платежи и переводы, получение информации о доходах и расходах.

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