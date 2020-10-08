Россельхозбанк: внедрение цифровых технологий – ключевой драйвер рынка агрострахования

Ключевой тенденцией является внедрение методов дистанционного, в том числе космического, мониторинга состояния сельскохозяйственных угодий. Другим направлением цифровизации становится удаленное обслуживание клиентов. Об этом рассказал генеральный директор АО СК «РСХБ-Страхование» Сергей Простатин в ходе круглого стола «Сельскохозяйственное страхование. Потенциал развития» в рамках выставки «Золотая осень-2020», которая проходит 7-10 октября при поддержке Россельхозбанка.

В числе основных тенденций развития рынка Сергей Простатин отметил рост застрахованных площадей наряду с увеличением страховых премий, а также повышение доли небольших хозяйств в числе клиентов страховых компаний. При этом, если крупные холдинги стремятся установить невысокий – порядка 10 процентов - уровень страховой франшизы, малые и средние игроки рынка предпочитают более высокие размеры франшизы. Страхователи стремятся выбрать пакет наиболее актуальных для них страховых рисков с учетом профиля деятельности сельхозпредприятий и природно-климатических особенностей региона присутствия.

На этом фоне страховщики стремятся повысить точность прогнозирования и оценки рисков за счет внедрения современных цифровых технологий. Так, все большее распространение получают дистанционные, в том числе космические, методы мониторинга сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений.

«Уже сегодня наша компания активно применяет дистанционный мониторинг на всех этапах страхования урожая сельскохозяйственных культур и посадок многолетних насаждений. На предстраховом – для принятия решения о страховании, на этапе сопровождения – для оценки состояния культур и посевов в период вегетации и выявления возможных отклонений в развитии и при урегулировании убытков», - рассказал генеральный директор АО СК «РСХБ-Страхование» Сергей Простатин.

Спикер также отметил, что процессы цифровизации в страховании связаны с проектом «Цифровое сельское хозяйство», реализацию которого Минсельхоз России начал в 2019 году. Заложенные в проекте Минсельхоза векторы цифровизации, такие как создание единой базы данных и маркетплейсов с широким выбором услуг, позволяют страховщикам разрабатывать продукты с учетом особенностей и потребностей регионов, а для аграриев сделают страхование более удобным и привлекательным.

Еще одним направлением цифровизации агрострахования стало удаленное обслуживание клиентов: от этапа заключения договора до процесса урегулирования убытков. Рост спроса на агрострахование со стороны сельхозтоваропроизводителей в период действия ограничений, связанных с пандемией COVID-19, отражает готовность страховщиков обеспечить удаленное взаимодействие с клиентами посредством цифровых технологий. С другой стороны, сами ограничения придали новый импульс внедрению цифровых технологий.

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