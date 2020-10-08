Штрафы за сжигание травы вырастут в 10 раз Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Парламентарии Кузбасса выступили с федеральной законодательной инициативой увеличить штрафы за нарушение пожарной безопасности – в том числе и в лесу. А комиссия Правительства России по законопроектной деятельности поддержала эту.

Согласно предложению кузбасских парламентариев, штрафы за поджог травы, разжигание костров в неположенных местах увеличатся в 10 раз. Сейчас, согласно Кодексу об административной ответственности, за нарущение правил пожарной безопасности в лесах, гражданам придется заплатить от 1500 до 3000 рублей, а за нарушение требований пожарной безопасности – от 2000 до 3000 рублей. Столь незначительные штрафы не останавливают людей от того же пала сухой травы. К слову, весной 2020 года в Кузбассе из-за пала сухой травы в Кузбассе произошли массовые пожары, и десятки семей лишились домой

- Один из основных факторов проблемы в том, что ответственность, установленная КоАП за поджог сухой травы, в том числе рядом с лесом, слишком низка и не позволяет эффективно заниматься профилактикой пожаров, — подчеркнул председатель Парламента Кузбасса Вячеслав Петров. - Поэтому мы с коллегами, учитывая всю серьезность ситуации, единогласно выступили с инициативой в десять раз увеличить штрафы.

Так, согласно предложенной федеральной законодательной инициативе, для граждан штрафы будут составлять от 20 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц – от 50 до 100 тысяч рублей, для предпринимателей без образования юридического лица – от 50 до 100 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 500 тысяч до одного миллиона рублей.

После принятия соответствующего Постановления инициатива от Парламента Кузбасса была направлена в Совет законодателей при Федеральном Собрании Российской Федерации и Правительство Российской Федерации.

- Рад, что нас поддержали в Правительстве России. Уверен, что предлагаемые новые размеры штрафов остудят многие головы!, — отметил Вячеслав Петров.

После того, как Правительство страны одобрило законодательную инициативу, кузбасские парламентарии намерены внести законопроект на рассмотрение в Государственную Думу.